法拉盛買兇案新證人：阿卜魯自稱槍手

法拉盛買兇殺人案槍手照片。(警方提供)

法拉盛買兇案槍手嫌犯阿卜魯(Antony Abreu)15日開始接受第二周庭審，新證人阮克里斯托弗(Christophor Nguyen，音譯，下同)出庭作證。阮和張哲(Zhe Zhang)、阿卜魯、尤優相互都認識，在大麻 生意上有往來，也是朋友。阮在法庭上作證，阿卜魯主動給他看顧欣(Xin Gu)被槍殺的錄像，還說阿卜魯就是槍手。

4人一起做大麻生意

現年35歲的阮克里斯托弗是費城 人，他說自己2016年認識了張哲。幾個月以後，兩人就成了好朋友，他們經常在一起吃飯、喝酒和開派對，每一兩周見面一次。從2017年開始，張哲成了阮的大麻供應商，阮主要零售大麻。兩人之間的大麻交易量一開始大約每周20磅，後來慢慢增加到每周二、三百磅。這兩人還一起在費城唐人街的一家夜總會工作，在夜總會開辦了一間酒吧。

張哲和阿卜魯的關係最為密切，阮克里斯托弗說，阿卜魯負責為張哲打理大麻生意，經常為張哲送貨(大麻)，也負責收錢。阮說他經常看到阿卜魯身上帶著槍，是一把黑色的左輪手槍，但從來沒有看他開過槍。從三人的交往中，阮發現阿卜魯對張哲特別有保護意識，比如張哲喝醉了特別暴力，阿卜魯往往扮演那個幫助張哲控制情緒的人。阮、張哲和阿卜魯經常一起碰頭和玩樂。

阮2017年經張哲介紹認識尤優。因為張哲也是尤優的大麻供應商，而且尤優在費城還有地產生意，很快這四人就成了好友。檢方一邊向阮提問題，一邊還出示了多張這幾人在一起的照片。

阮克里斯托弗作證說，張哲到費城來，一般都會提前通知，讓他做一些安排，但2019年2月13日，也就是買兇殺人案發後第二天，張哲和尤優突然出現在費城。當晚三人一起到一家賭場的一個高檔貴賓室賭博。15日，阮還拍下了尤優在他家裡手持一把手槍的照片。之後尤優就開始大肆揮霍，買名貴服裝、獼猴、租豪車。同年七月，阮到過紐約一次，尤優還帶著他和張哲一起到大滿貫KTV去玩過。

一眼認出視頻蒙面槍手

阮克里斯托弗作證說，案發後，尤優給他看過網上流傳的槍殺案的視頻，但沒多說什麼，他也沒有問。2020年2月15日，阿卜魯到費城來，阮帶他到牛排館買外賣牛排，兩人在窗口等著拿牛排時，說起那時費城的治安很不好，非常危險。這時，阿卜魯突然拿出手機，給阮看那段槍殺案的錄像，並且和阮說，「那就是我，是我干的」。(That’s me, I did it.)阮大吃一驚說，「哦，該死，是你」。(Oh, sh*t, it’s you.)阮回憶說，這時阿卜魯還向他微笑，說是的，是我。

阮說，他看到那段視頻，就認出那人是阿卜魯，他說那個蒙面槍手的身材和體型、把手放在口袋裡的模樣、走路的樣子，還有姿態，都明確告訴他，那個蒙面槍手就是阿卜魯。從庭審開始以後，阿卜魯一直神色冷漠，臉色凝重地看著先後出庭的證人。當阮說到阿卜魯承認自己是槍手時，阿卜魯低下頭，拿起筆在一張紙上寫著什麼。之前當尤優作證說，阿卜魯在法庭走廊上讓他不要告密時，阿卜魯一直在座位上搖著頭。

曾販毒被捕 牽出阿卜魯

2020年2月，阮克里斯托弗因為在密西西比州持有17公斤、總價值達20萬元的可卡因被警方逮捕。阮說一開始不信任FBI，所以沒有說出事情的真相，但最後還是決定和FBI合作。警方順藤摸瓜，找到了阿卜魯。