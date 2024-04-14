第43選區參與式預算 莊文怡籲踴躍投票

莊文怡呼籲民眾積極投選心儀的參與式預算案項目。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀第43選區市議員莊文怡近期宣布，其選區的參與式預算 (Participatory Budgeting)已開放公眾投票 ；歡迎民眾從16個包括學校設備升級、街道維修和安全的項目中，慎選出三個心儀的方案，若成功獲得撥款將會實施。

莊文怡表示，這是她當選以來的第一個參與式預算，當初參選是為了代表社區、聆聽他們的聲音，而此次16個項目都是應社區民眾的需求而提出的，獲撥的總資金可達100萬元；她承諾將盡力爭取到更高的經費，希望社區民眾以積極投票的形式，向她反映出最為關注的項目，也歡迎提出任何建議，她會汲取這些資訊為社區帶入更適合的資源。

根據內容，市議會43選區的參與式預算項目中，主要以學校設備升級的教育方面為主，包括Brooklyn Studio中學的計算機實驗室升級、更換教室的電腦、和升級音樂教室的隔音設備、以及眾多其他公校的禮堂維修、學術設備或健身房更新、安裝空調、燈光等；另兩項則是道路修繕項目，包括提高86街華人商業區安全交通線、以及在班森賀、戴克高地、8大道等需要維修的馬路進行路面重鋪。

據市府規定，選區內只要是11歲以上的居民均可投票，無論移民身分、也無需登記成為選民，可登錄https://shorturl.at/fqsF0進行投票；莊文怡呼籲民眾若有任何疑惑，可致電(718)307-7151、電郵至[email protected]，或至辦公室Stillwell大道2015號。