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紐約關懷推中文影片 介紹可負擔醫療照護

記者張心╱紐約報導
「紐約關懷」系列宣傳片為華人移民提供普通話和粵語版本。(「紐約關懷」計畫提供)
「紐約關懷」系列宣傳片為華人移民提供普通話和粵語版本。(「紐約關懷」計畫提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)近日發布系列中文宣傳片，詳細介紹「紐約關懷」(NYC Care)計畫會員卡使用方法，方便華人移民及時了解會員資格獲取及相關服務費用。

「紐約關懷」於2019年8月由市府推出，旨在為沒有資格獲得健康保險或無法負擔健康保險的紐約客，提供市公立醫院系統的醫療服務。沒有身分的新移民，哪怕沒有穩定收入能力，只要符合所需條件，就可以獲得可負擔的醫療保健服務。

「紐約關懷」執行主任希門尼斯表示，截至目前，該項目註冊會員已經超過12萬5000人，超過了原本預測的10萬人目標。為了更好的為會員服務，市公立醫院系統製作了系列宣傳視頻，詳細介紹會員卡的使用流程，包括何時續訂會員資格、醫療項目主治醫生、預期的服務費用等等，以幫助會員們充分利用項目資源。

系列宣傳片為華人移民提供普通話和粵語版本，此外，還有英語、韓語、法語、西班牙語、阿拉伯語、印地語、阿爾巴尼亞語、孟加拉語、海地克里奧語(Haitian Creole)、波蘭語、俄語、烏爾都語等版本。

「紐約關懷」為所有紐約人提供可負擔的基礎醫療照護、平價藥物、心理及生殖健康服務。服務資格的市民可以訪問nyccare.nyc了解更多計畫資訊，也可撥打24/7全天候多語言服務熱線(646)692-2273。

移民 保險 華人

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