我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

容閎的消失敲響文化警鐘

紐約客談

在美國，即便是第二代、第三代華人也常常被問起：「你從哪裡來？」在美國長大的華裔年輕人通常不知道從何答起。他們從小生長在美國，說著一口流利的英語，對中華文化的認同反而沒那麼強。華人歷史教育的缺失，讓許多華人在尋求身分認同的過程中感到迷茫。

據信，華埠的容閎小學日前撤掉了關於容閎的照片和資料介紹，引發了廣泛的反對聲音。作為中國首位留美學生，容閎的故事不僅是美國多元文化的重要篇章，更是在美華人歷史不可分割的一部分。既然以容閎命名，那容閎小學就應當在教育中體現出對於容閎的認可和尊重。

現在隨便問起一個華人留學生，可能大多都不認識容閎。更可悲的是，容閎不過只是華人歷史在美國教育缺失的冰山一角。數百年來華人用血汗書寫的歷史，最終都在主流的敘事中被邊緣化了。說起中華文化，美國主流社會能夠想到的，通常不過筷子、龍、熊貓等符號。這樣單薄的歷史教育，不僅關係到華人在社會中的地位和關係，更關係到每一個華人個體的身分認同。

近年來，包括國會眾議員孟昭文在內的一些政治領袖和教育工作者，都在積極尋找方法，促進美國K-12教育系統中亞裔歷史的教育。但我們也必須認識到，華人歷史的教育並不能僅僅依賴學校教育來完成。

在學校之外，家庭、社區活動、公共討論和媒體才是傳播和教育華人歷史行之有效的必經道路。我們還需要構建一個更為包容和多元的社會環境，讓華人的故事和貢獻得到同等的重視，讓每一個華人主動地去了解和書寫自己血脈的歷史。

華人 華埠 亞裔

上一則

許英中醫學教授淺談中醫治療腎性水腫

下一則

布碌崙健腦資源日 提高關注失智症

延伸閱讀

國會APP賽第6選區 3華生奪冠

國會APP賽第6選區 3華生奪冠
孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點

孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點
紐約法拉盛郵件盜竊 疑亞裔慣犯 有人綠卡被盜

紐約法拉盛郵件盜竊 疑亞裔慣犯 有人綠卡被盜
共和黨擬在人口普查詢公民身分 孟昭文擋下

共和黨擬在人口普查詢公民身分 孟昭文擋下

熱門新聞

巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05
紐約市地標自由女神像。 (路透資料照)

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

2024-04-05 22:20

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚