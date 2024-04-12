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中華公所4╱19主席選舉

記者劉梓祁╱紐約報導
中華公所新主席選舉，19日舉行。(記者劉梓祁／攝影)
中華公所新主席選舉，19日舉行。(記者劉梓祁／攝影)

因美東聯成公所選舉引發法律糾紛，紐約中華公所新任主席選舉無限延宕，後在原定交接期3月1日後逾期，由原主席曾偉康履行代理職務；中華公所於11日召開常務會議，確認主席選舉將在19日舉行。

此前，儘管聯成公所已完成新一屆主席及議員選舉，由梁漢本連任，但引來于金山、蕭貴源的顧問委員會等人提告，指其逾期舉行並違反章程，要求重新提名。梁漢本則以獲得法庭命令為由，稱全程合法合規，且除于金山外均為「非法顧問」。因此，儘管下屆中華公所主席由聯成推薦，但前者因訴訟未完選擇無限推遲。

中華公所於11日召開七大常務僑團會議，確定將在19日晚7時舉行全體議員大會，並投票選出下屆主席，候選人為朱超然和梁華釗。此前，訴訟雙方曾就候選人提名合法性產生爭議。

于金山表示，將「全力支持」本次中華公所選舉事務。他早前指，願將聯成選舉問題暫時擱置，以免影響公所運作。據知情人，中華公所於2月29日召開常務議員會議，同意曾偉康留任，但梁漢本則因「不滿與抗議」公所處事，委派秘書出席。

在交予會議的信件中，梁漢本表示，由於中華公所錯誤處理主席選舉，導致百年傳統被毀，因此「為免傷和氣」缺席。

在中華公所新主席選出後，還將舉行新一屆常務議員選舉，上屆成員早在月前期滿落任。

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