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威利點二期工程過關 市長慶祝、華人樂見

記者鄭怡嫣╱紐約報導
亞當斯慶祝威利點二期工程過關。(市長辦公室提供)
亞當斯慶祝威利點二期工程過關。(市長辦公室提供)

紐約市議會11日以47票贊成、一票反對，投票通過皇后區威利點(Willets Point)重建計畫二期工程，紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)將斥資7億8000萬元，在此打造可容納2萬5000個座位的足球場館，這也將是紐約市首座職業足球場。

此外，二期工程還包括1400套經濟適用房、一家擁有250間客房的酒店、8萬呎商業零售空間、以及近3畝的公共開放空間等。結合一期工程，威利點重建計畫將總共帶來2500套經濟適用房，為紐約市40年以來最大的100%經濟適用房的開發項目，其中約15%的經濟適用房源，將為無家可歸者保留。

投票過後，市長亞當斯(Eric Adams)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)以及當地市議員莫亞(Francisco Moya)，一同在市政廳前慶祝項目的批准。

亞當斯表示，住房是目標，「我們將把2500套經濟適用房、15萬平方呎的公共開放空間、數千個高薪工作崗位、以及紐約市首座職業足球場，帶到曾經以垃圾場聞名的街區，我們正在『灰燼之谷』(Valley of Ashes)建立一個全新的社區，經過今天的投票，我們距離實現這一未來又更近了一步。」

皇后區第七社區委員杜彼得表示，開發威利點從彭博(Michael Bloomberg)任市長期間就有討論，自己樂見延宕數十年後，項目落地，社區得以開發。

威利點連接西語裔占多數的可樂哪(Corona)社區以及華人聚居地段法拉盛，去年開始，杜彼得也更頻繁地與西語裔接觸，希望該項目可讓更多亞裔商店及餐館進駐，增加觀光客流量，也可讓增進族裔間的了解與互動。

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