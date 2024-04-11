布碌崙學校社區資源日 數百人參與

布碌崙非營利機構和多個華人組織近日在日落公園舉辦「學校社區資源健康日」。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)非營利機構「分享愛」(Sharing Hearts)、亞美聯盟(UA3)，近日攜手美國紐約華人 聯合會、警民社安協會(BCRA)、班森賀華人社區服務中心等組織，在日落公園 舉辦「學校社區資源健康日」(School Community Resources Wellness Fair)，將目前重要的各方面資源帶給社區，吸引數百人參與。

主辦方表示，紐約市過去幾天連下豪雨，終於在當日難得放晴，令造訪公園的人變得更多，藉此機會將社區的資源介紹給更多人；他們強調，就算當前不需要，但懂得如何尋獲這些資源有備無患，有朝一日或許將派上用場。

當日除邀請健保、市府機構擺攤，為民眾提供資訊、解惑、協助福利申請外，還有歌舞表演、手工藝術品展覽、防身自衛課程等項目；配合剛過的復活節，主辦方也為孩童安排尋彩蛋的遊戲，許多孩子都樂在其中。

該活動也獲得州國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)、州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、市議員莊文怡辦公室的支持；幾名議員當日也親自來到現場，與當地民眾交流、聆聽他們的問題。