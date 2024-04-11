法拉盛買兇殺人案 關鍵證人尤優出庭

被害人顧欣。(檢方提供)

法拉盛 買兇殺人案被指是殺死顧欣(Xin Gu，以下均為音譯)的槍手、西語裔男子阿卜魯(Antony Abreu)，10日繼續在紐約東區聯邦法庭受審；作為關鍵證人之一，余清明(Qing Ming Yu)的外甥尤優當日出庭，解釋幾名涉案人與被害人之間的關係，透露余清明曾經無比信任和器重顧欣，在顧欣離職並另起爐灶後，感覺遭他「背叛」，幾個月內消瘦20磅，甚至健康出狀況，需要住院。

當日開庭，檢方播放了多條監控錄像視頻，包括拍攝到大滿貫(Grand Slam)卡拉OK廳門口、案發現場的大街上、以及顧欣一路從廂房走出來後，搭乘電梯下樓走出KTV的最後身影；當屢次播放顧欣遭近距離射擊的視頻時，阿卜魯在位置上神色凝重盯著螢幕觀看，不發一語。負責整理並剪輯這一系列視頻的調查員稱，自始至終沒有到案發現場看過實際情況，只是應警探的要求對視頻進行剪輯。

尤優此前已認罪，轉做污點證人指認余清明、張哲(Zhe Zhang)，現年36歲的他出生中國，12歲移民來美時，來機場接機的便是舅舅余清明；自20多歲起，他先後在余清明開設的餐廳、酒店、房地產 公司打工，自高中時期便接觸毒品、大麻 ，也在2012年起靠販賣大麻為主要收入來源。

尤優通過共同好友結識張哲，在費城購置房地產的張哲遇到問題，便會向他諮詢，兩人關係由此變得密切，張哲也是尤優的大麻供應商；尤優屢次向張哲提及生意做得很成功的余清明，同時他也向余清明提到混黑道、可幫忙收債的張哲，一次在尤優的邀請下，張哲帶著阿卜魯(Antony Abreu)參加余清明的公司新年聚會，幾人正式見面。

在張哲的推薦下，余清明有一次雇用阿卜魯作為聚會的保鑣，事後支付了3000元現金，這筆錢經尤優的手給了張哲，但他不確定實際給阿卜魯的錢是多少；尤優指，張哲是他與阿卜魯之間的聯繫，本身沒有阿卜魯的聯繫方式、社群媒體，也從未一對一見面或交談。

尤優說，顧欣2016年加入Amaco房地產裝修公司，是個勤奮、願意投入、虛心向學的員工，受到余清明的青睞；但他卻不喜歡顧欣，「我們的關係亦敵亦友(frenemy)」，覺得顧欣是個虛假的雙面人、背地裡有很大野心，並多次警告余清明要提防他。

但余清明對顧欣的偏愛愈發明顯，導致尤優在公司經常被挑釁、不被善待，2018年余清明叫尤優休息一段時間，好好培養工作能力，他一氣之下直接辭職；下一次見面發生在四、五個月後，他去醫院探望暈倒送入院的余清明，當時顧欣離職後另開新公司，余清明感覺遭到背叛，幾個月內瘦了20磅、身上還插著管子，病情嚴重。

2018年10月，余清明開始策畫要買凶殺顧欣，叫尤優詢問張哲是否願意接下這份差事，張哲很快便答應下來，稱有可以動手的「專業人選」；余清明承諾事成後，會給尤優和張哲有關房地產的重要連繫、施工團隊，基本上為他們打造一間房地產公司，讓他們去經營。

起初殺死顧欣的細節還未定奪，尤優以為自己只是個「傳信人」，不會直接介入；不久後，在余清明、張哲不知情的情況下，尤優拉上童年摯友、韓裔余大衛(David Yu)加入計謀中，事成的話會在公司裡讓余大衛謀一份職位，但同時也出於自私的理由，若東窗事發可讓他做自己的代罪羔羊。

尤優選擇讓余大衛介入，一方面也是怕張哲會臨時退縮，屆時便會讓余大衛直接頂替，為免張哲不高興，所以不告訴對方；至於在余清明認知裡，張哲已接下任務，尤優覺得沒必要讓余清明覺得他將無關緊要的人帶進來，所以也隱瞞。

2019年2月11日，顧欣的新公司在法拉盛舉辦年會，宴會結束後顧欣和同事朋友到附近的大滿貫(Grand Slam)卡拉OK廳消費。這時，幾名兇手也到卡拉OK廳，尤優和余大衛開車在附近把風，張哲開車載著阿卜魯，阿卜魯負責動手。12日凌晨，當顧欣在卡拉OK前，正要進出租車時，阿卜魯跨步向前開了數槍，當場將他槍殺。在案後的三個月內，余清明共支付尤優15萬元、張哲3萬元作為報酬。