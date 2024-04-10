中華愛滋基金會獎學金 華生4/20前申請

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會舉行新聞發布會，宣布將舉辦20周年慶祝及籌款晚宴。(記者張心／攝影)

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會(CHINA AIDS FUND, INC.)日前宣布，將於5月4日(周六)舉辦成立20周年慶祝及籌款晚宴，紀念對基金會有貢獻的已故成員姜明偉、畢東江、楊明德和傅繼偉；同時，提醒華人學子積極申請「2024未來亞裔 領導力獎學金」(Future Asian American Leadership Scholarship)，截止日期為本月20日(周六)。

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會會長克魯皮(Robert Crupi)、主席王元聰、晚宴籌備委員會主席方莉娜、「美國亞裔青少年服務計畫」(AAYP)主席周燕霞、及行政秘書雷慧丹等出席了日前舉行的記者會。

克魯皮表示，舉辦此次20周年慶祝及籌款晚宴意義非凡，一方面為有需要的亞裔青少年提供經濟援助，另一方面也希望緬懷疫情 期間逝世的重要會員，「姜明偉、畢東江、楊明德和傅繼偉的家人都會來參與，我們願藉此場合弘揚並傳承已故成員多年來秉持的『大愛精神』。」

王元聰介紹稱，基金會從2008年發展至今，每三到四年舉辦一次籌款晚宴，並將眾人的支持投入中國河南 省愛滋病患者、涼山特困孤兒等弱勢群體，多年來幫助了上千個家庭走出疾病和貧困。「現在我們也開始聚焦美國國內的華裔青少年，希望能夠為他們的讀書成長提供經濟支持。」

周燕霞表示，「2024未來亞裔領導力獎學金」申請在今年重新回歸，面向即將升大學的12年級亞裔高中生，為五名學生提供3000元的獎學金支持。此外，將為已故成員姜明偉的兒子姜厚毅頒發特別獎學金，激勵剛考上布朗大學(Brown University)八年醫科的他努力讀書、回饋社會。

「2024未來亞裔領導力獎學金」申請將於20日截止，詳細申請流程、條件資格及相關表格等，可參考https://reurl.cc/N45ly6查詢；如有疑問，也可致電(718)358-9888，或發送電子郵件至[email protected]。