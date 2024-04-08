防範取款機詐騙 109分局教學

公共安全巡邏隊在法拉盛舉辦提防罪案研討會，邀請市警109分局針對當下社區治安犯罪問題與民眾展開討論。(記者邢易霖／攝影)

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)近日在法拉盛 舉辦提防罪案研討會，邀請紐約市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)及其警員團隊，針對當下社區治安犯罪問題與民眾展開討論，並就近日出現的取款機詐騙案件，提醒民眾提防相關犯罪。此外，公共安全巡邏隊計畫將在4月啟動「警訊」活動，確保及時將犯罪信息傳送到民眾手上。

研討會上，109分局預防犯罪組警察福洛其(John Vlaovich)指出，銀行取款機詐騙(ATM Scams)案，仍然頻繁發生，詐騙者常常在取款機旁伺機而動。他們可能會試圖從取款人的背後偷看密碼，有時甚至故意將幾元錢散落在地，誘使取款人彎腰拾取，以此機會竊取其借記卡。

此外，警方也表示，還有一種常見的支票 詐騙手段，即詐騙者用虛假的支票換取受害人的現金。詐騙人會以賬戶出現問題或資金不足為由，向受害人展示一張無法兌現的支票，並請求幫助兌換成現金。作為感謝，他們還會承諾給予受害人一半的支票金額。然而，當受害人嘗試存入這張支票時，會發現支票為偽造，導致一無所獲。

警方呼籲民眾在存取款時要格外小心，在輸入密碼時用手遮擋，註意環顧四周，確保安全；面對陌生人請求需謹慎，不要幫忙兌現支票或進行任何涉及現金的交易；多了解和識別常見的詐騙手法；如遇到詐騙行為，請立刻向銀行和當地的執法機構報告情況。

科爾曼表示，自去年12月以來，警方採取的很多策略都集中在解決非法車輛問題上，轄區整體的犯罪率比去年同期下降了14%。未來，他們將繼續努力打擊犯罪，提高公共安全，並希望與社區保持溝通，確保每位民眾都能了解如何預防犯罪，共同維護社區安全。