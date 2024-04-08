台灣雙語老師林秋芳 任新建331小學校長

擔任331小學校長的台灣老師林秋芳(右二)強調雙語教育。(311小學網站)

位於布碌崙 (布魯克林)戴克高地新建的331小學將在今年秋季開學。這所小學的校長是來自台灣的雙語老師林秋芳，她表示，小學今後將加強雙語教育，華人家長可以考慮把孩子送到331小學就讀。331小學還攜手市議員莊文怡，請求用英雄警探劉文健來命名學校。

紐約市教育局 在上周宣布了今年9月即將開學的八所新公校，331小學名列其中。331小學屬於第20學區 ，在13大道交64街處，地址為13大道63-12號。校長林秋芳說，因為新學校剛開始招生，今年秋季將開四個幼稚園班，有100個學生的學位。她呼籲學校周圍的居民，尤其是8大道適齡兒童的華裔家長，可以考慮申請到這所設施完備且先進的小學就讀。

林秋芳從小在台灣長大，畢業於國立台灣師範大學，並在那裡取得教育學學士學位。畢業後，林秋芳在台灣國中系統任職五年。到美國後，林秋芳在Adelphi University獲得了向英語非母語者教授英語(TESOL)的碩士學位，在Touro University獲得了學校管理和監督(School Administration and Supervision)的碩士學位。畢業後，她一開始在20學區當過小學和中學的雙語老師，隨後則任職副校長，之後在法拉盛任職副學監，現在則回到20學區。

林秋芳表示，今後會加強331小學的英語及漢語的雙語教育。雖然她自己以前在全市範圍做過雙語教育的規畫，但她認為311小學完全可以設計全新的的雙語教育課程。她表示，會爭取慢慢將雙語教育水乳交融般納入小學教育全課程。「小學教育需要給學生扎實的基礎，雙語教育也不例外。」

林秋芳說，為了紀念英雄警探劉文健，市議員莊文怡和她經過協商，準備以劉文健來命名331小學，初步考慮使用「劉文健公民領導與創業學院」(Wenjian Liu School of Civic Leadership and Entrepreneurship)這個名字。這項要求正在批覆中。莊文怡也表示，她已寫信給市教育局總監班克斯(David Banks)，表達了相同的意願。