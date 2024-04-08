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有機會登上世界級舞台 美國芭蕾學校兒童選秀

記者許君達╱紐約報導
美國芭蕾學校正在開展社區徵才活動，獲選兒童有機會走上職業舞者之路並在全球頂級舞台上登台。圖為學校教師在試鏡活動上對參選兒童的身體情況進行評估。(記者許君達╱攝影)
美國芭蕾學校正在開展社區徵才活動，獲選兒童有機會走上職業舞者之路並在全球頂級舞台上登台。圖為學校教師在試鏡活動上對參選兒童的身體情況進行評估。(記者許君達╱攝影)

美國芭蕾學校(SAB)7日在曼哈頓和布碌崙(布魯克林)啟動了旨在選拔優秀兒童的年度試鏡活動，吸引數百孩子參與，其中為數不少的孩子都來自亞裔家庭。免費選拔試鏡活動在紐約市共辦五場，在本周末還將繼續在皇后區布朗士和曼哈頓哈林區(Harlem)舉辦，有興趣的家長屆時可帶領孩子前往一試身手。

林肯中心(Lincoln center)旗下的美國芭蕾學校擁有90年的歷史，學校每年會在紐約市及全美各地，選拔有潛力的六至10歲年齡段兒童入校學習，提供優厚的獎學金和專業嚴格的訓練，其中的佼佼者未來有機會成為職業舞者，登上包括林肯中心在內的世界頂級舞台。

學校公共關係、招募與外展事務主任波爾迪(Amy Bordy)介紹，試鏡活動會由學校的兩名專業教師把關，通過一對一的互動，指導兒童做一些簡單的動作，評估他們的身體柔韌性、動作協調性以及音樂節奏感等天賦。預計今年報名參與試鏡的兒童會有大約700人，錄取名額約為130至150個，錄取率不到25%。

選拔結束後，獲得錄取的學生家長會從今年5月起陸續收到邀請，如果家庭經濟有困難，校方也有豐富的助學金和獎學金可供申請。錄取工作預計在7月完成，學生9月開學。

波爾迪表示，學校一直很注重生源的多元性，以保證各族裔有潛力有夢想的兒童都有機會接受優質的訓練。因此，學校已連續多年在華埠的學校發放宣傳冊。而根據統計數據，2024學年入學的非白人兒童占60%，其中亞裔兒童多達167人，占總人數的34%。

在曼哈頓的試鏡活動上，能看到為數不少的華人家長帶著孩子前往。家長張女士表示，她的女兒從小就開始練習舞蹈，在年齡達標後，今年特地從皇后區趕來試鏡，讓專業的老師看看她有沒有走上這條人生道路的潛力。

本月13日(周六)下午，學校將在曼哈頓哈林區的戴維斯中心(Aaron Davis Hall)繼續舉辦試鏡活動，14日(周日)上午在皇后區辛納屈藝術學校(Frank Sinatra School of Arts)、下午在布朗士中心(Bronx House)舉辦。活動為免費參與、無需預約，參與的兒童必須在今年9月1日前年滿六歲。詳細的時間表、活動地址和年齡要求可參https://reurl.cc/OGxOn7。

曼哈頓 皇后區 布朗士

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