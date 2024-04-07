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911賠償金 華埠多名長者已收到

記者劉梓祁／紐約報導
相關律所與華埠辦911賠償金說明會。(記者劉梓祁／攝影)
相關律所與華埠辦911賠償金說明會。(記者劉梓祁／攝影)

九一一恐襲事件距今已發生23年，但針對事發時位於曼哈頓的潛在受害者的賠償工作仍在進行；為此，處理相關事宜的律師事務所日前在曼哈頓華埠康達老人中心，舉辦賠償金說明會並提供諮詢服務。

根據該律所客戶關係經理羅亦純，由於華埠距離案發地不遠，因此許多華人在事後染上疾病，但礙於語言障礙、文化差異等原因，其在過去23年間未有足夠機會了解此聯邦福利的申請流程，甚至並不知有補助項目存在。

分享會中，羅亦純表示，目前針對九一一事件的聯邦補助項目有兩個，分別為受害者賠償基金(VCF)和世貿中心健康計畫(WTCHP)，其中前者開放至2090年，並以先到先得的方式發放。

她強調，許多民眾對申請資格中所要求的下城暴露區存在誤解。根據申請規定，曾在2001年9月11日至2002年7月31日期間，出現在下城休斯頓(Houston)街以南便可能符合資格，其中包括華埠。按照要求，賠償金將提供免稅補償予經世貿中心健康計畫確認患有相關疾病的申請人，涵蓋灰塵、碎片引起的鼻炎、哮喘、皮膚癌和前列腺癌等。

紐約協會表示，已在數月前幫助多位華人長者成功取得補償金，其中有人患有癌症或經歷手術且存在語言障礙，因此希望提供公眾，不論目前是否搬家，均能夠提交申請；若當前沒有病症，也可以通過律所進行登記，為日後潛在的申請需求作準備，且對移民身分和背景沒有限制。

華埠 九一一 曼哈頓

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