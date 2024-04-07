文化大學校長 拜會紐約僑教中心
為加深與海外校友的相互瞭解和傳達感激之情，中國文化大學校長王子奇6日拜會紐約華僑文教中心，並在會見美東紐約校友會成員之餘，向校友報告最新治校理念、學校現況、未來發展政策，以及近年所積極動的各項發展計畫。
於2022年9月接任文化大學校長的王子奇表示，該校今年已經邁入建校62周年，期間文大一直不斷求新求變，除了著重在校的人才養成、學術排名、師生表現之外，更重視與畢業校友之間的網絡建立，整合校友之社會資源，緊密連結大學和校友之間的關係，使文大於社會中發揮最大的影響力。
他致詞時說，和海外校友互動時難得的吸取經驗的機會，不僅能加強校友之間的聯繫，也能將校友的見識和經驗引進學校，共同參與校務的發展與進步。王子奇和大學社資處處長林柏杉指，創校以來已有近29萬校友從本校畢業，而旅居美國地區的校友更是文大的「重要支柱」。
在分享環節中，王子奇介紹了校方近年成立的「碳資產管理與認證中心」、「ESG永續研究中心」以及「溥心畬全球教學研究中心」，並表示未來會在藝術展演和文物史料研究方面繼續加大投入。
文化大學美東校友會聯合創始成員鄭向元說，紐約的文大校友是最活躍、最有凝聚力的一群，他們不僅在職場上取得了傑出成就，也積極參與社會公益和文化交流活動，並在藝文界、新聞界和政府界都有代表人物。
同時，北美各地區多位校友已在去年底發起成立基金會，以發動募款支持母校推動學術研究、國際交流及提供優秀學生獎學金等校務發展目標。林柏杉也說，拜會海外校友為加強聯繫情感、事業合作、母校發展和社會公益。
同時到場還有紐約華僑文教中心主任陳永豐、駐紐約經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲和美東校友會會長吳黃景等人。
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