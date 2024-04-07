文化大學校長 拜會紐約僑教中心

文化大學校長王子奇拜會華僑文教中心。(記者劉梓祁／攝影)

為加深與海外校友的相互瞭解和傳達感激之情，中國文化大學校長王子奇6日拜會紐約華僑文教中心，並在會見美東紐約校友會成員之餘，向校友報告最新治校理念、學校現況、未來發展政策，以及近年所積極動的各項發展計畫。

於2022年9月接任文化大學校長的王子奇表示，該校今年已經邁入建校62周年，期間文大一直不斷求新求變，除了著重在校的人才養成、學術排名、師生表現之外，更重視與畢業校友之間的網絡建立，整合校友之社會資源，緊密連結大學和校友之間的關係，使文大於社會中發揮最大的影響力。

他致詞時說，和海外校友互動時難得的吸取經驗的機會，不僅能加強校友之間的聯繫，也能將校友的見識和經驗引進學校，共同參與校務的發展與進步。王子奇和大學社資處處長林柏杉指，創校以來已有近29萬校友從本校畢業，而旅居美國地區的校友更是文大的「重要支柱」。

在分享環節中，王子奇介紹了校方近年成立的「碳資產管理與認證中心」、「ESG永續研究中心」以及「溥心畬全球教學研究中心」，並表示未來會在藝術展演和文物史料研究方面繼續加大投入。

文化大學美東校友會聯合創始成員鄭向元說，紐約的文大校友是最活躍、最有凝聚力的一群，他們不僅在職場上取得了傑出成就，也積極參與社會公益和文化交流活動，並在藝文界、新聞界和政府界都有代表人物。

同時，北美各地區多位校友已在去年底發起成立基金會，以發動募款支持母校推動學術研究、國際交流及提供優秀學生獎學金等校務發展目標。林柏杉也說，拜會海外校友為加強聯繫情感、事業合作、母校發展和社會公益。