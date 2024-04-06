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霸房者有損美國夢

纽约客谈

霸房者(squatter)問題近來引起熱議。在紐約，闖入(trespassing)是非法的，可以立即采取驅逐手段；而霸房者則被認為是民事問題，需要通過法院才能進行驅逐。這一明顯有悖常理的現象也成了眾多爭議的焦點。

在紐約州，任何人只有在一個住所連續居住至少十年以上，就可以在法律上擁有居住權；而在紐約市，只要在一處住所居住30天，就可以獲得占用房產的權利。這意味著房屋的合法擁有者不能將霸房者鎖在外面，不能搬走他們的物品，也不能給他們斷電斷水。

在紐約市，要將霸房者趕走是非常困難的，即使叫來警察，如果霸房者聲稱自己是租客，警方就無法按闖入者來逮捕他們。不僅如此，一旦霸房者成為合法租戶，房東還必須事先發通知，才能迫遷租客。更有甚者，如果因故無法找到房主，霸房者還能更容易成為合法房主。

實際上，長島的共和黨州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)一直致力於通過立法使霸房行為成為非法。他提出一項法案，試圖將霸房者的30天居住期改為45天，增加霸房者擁有居住權的難度。皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)更表示要將30天延長到180天，也就是半年。

法律途徑不止一條，民主黨議員也可以從自己的角度出發提議修改法律，在保持該法律初衷的情況下，又不使房東的利益受損。

許多人遠渡重洋，就是為了實現自己的美國夢，有的甚至更簡單，就是為了成家立業，安身立命。按照中國人的觀念，擁有房產是其中最重要的一條。如果霸房者可以隨意侵占房屋，如何讓華人能安心擁有自己的房產，美國夢豈不是也成了空中樓閣？

紐約市 房東 租客

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