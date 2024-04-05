天景購物中心停車場 特殊時段將收費20元

天景購物中心官網目前更新了4月份特殊時間段的停車收費標準及具體時間，建議顧客提前規畫停車需求，以避免產生不必要的費用。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛 的大學點 大道(College Point Blvd.)的天景購物中心(Skyview)停車費在近日某時段突然上漲，兩個小時收費20元。因此遭到不少華人投訴。據商家最新回應，僅在特殊時段收費，持有BJs和華人超市 昌發(Skyfoods)收據的民眾則依規可享有減免停車費；天景購物中心的官網也已公布停車收費通告。

此前，民眾星女士在天景購物中心的停車場準備繳費離開時，發現停車費突然上漲，她從上午11時46分進入停車場、下午2時4分離開，停車2個小時18分鐘，被系統要求繳納20元；星女士最初以為付款機故障，轉而嘗試人工支付，卻被告知需支付20元，準備繳費時才發現一則通知，指出11時40分至1時40分進場的車輛須繳納20元，但未解釋收費增加的原因。她表示，這是個全新的收費規定，且未有任何預告，對此她表示難以接受。

據了解，停車場的「特殊時段」收費制度已經實行了兩年，這並非是上周才開始執行的新政策。每當有球賽或臨近花旗球場(City Field)的活動、演唱會等，都會在活動開始前兩小時對每輛車收取20元的停車費。

此外，持有BJs和華人超市昌發(Skyfoods)收據的民眾則依規可享有減免停車費。為確保顧客不受停車影響，官網目前更新了四月份特殊時間段的停車收費標準及具體時間，建議顧客提前規畫停車需求，以避免產生不必要的費用。具體特殊時段收費標準可瀏覽官網，https://reurl.cc/WRpqzL；或撥打咨詢電話，(718) 509-1346。