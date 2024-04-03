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首個非營利機構顧委會 華策會入選

記者張心／紐約報導
紐約市首個非營利機構顧問委員會，華策會成為其中唯一獲邀的亞裔代表組織。(記者張心／攝影)
紐約市首個非營利機構顧問委員會，華策會成為其中唯一獲邀的亞裔代表組織。(記者張心／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)2日宣布，成立全市歷史上首個非營利機構顧問委員會(Nonprofit Advisory Council)，邀請28個非營利組織從住房、醫療、教育等各項領域為市府工作建言獻策，華人策劃協會(Chinese-American Planning Council)成為其中唯一獲邀的亞裔代表組織。

亞當斯表示，該委員會將成為市府與全市非營利組織之間的橋梁，通過定期召開會議來討論非營利機構面對的新挑戰和新機遇，一同開發新項目及討論創新策略，倡導有利於非營利領域發展的全新政策。此外，該委員會還將與市長辦公室非營利服務(Mayor's Office of Nonprofit Services)及時對接，定期向市府政策、市議會立法議程等進行建言獻策。

「非營利組織在實現市府目標中扮演著至關重要的角色，通過召集顧問委員會，市府能夠更容易在住房、醫療、教育等領域和非營利機構建立聯繫，確保他們這些一線工作人員能夠及時獲得所需的資源。」亞當斯說。

首批入選的非營利機構共有28個，華策會是其中唯一的亞裔代表團體。華策會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)對亞當斯表示感謝，同時指出，亞裔是紐約市人口增長最快的種族群體，但處於貧困階層的人數也居高不下，所以非營利組織的存在對亞裔社區發展非常關鍵。

「華策會在近年與市府展開多項合作，未來我們將繼續開發新政策，持續推進貧困人口資助服務，也希望市府不斷促進非營利組織預算公平。」

亞當斯 亞裔 紐約市

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