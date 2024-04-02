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孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點

記者和釗宇／紐約報導
國會眾議員孟昭文和高德曼等八名紐約州國會議員，日前聯名致信紐約州長霍楚，要求擴大紐約市的免費公車試點項目。(MTA提供)
國會眾議員孟昭文和高德曼等八名紐約州國會議員，日前聯名致信紐約州長霍楚，要求擴大紐約市的免費公車試點項目。(MTA提供)

國會眾議員孟昭文和高德曼(Dan Goldman)等八名紐約州國會議員4月1日宣布，已聯名致信紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，要求擴大紐約市的免費公車試點項目。

根據去年的州府預算，大都會運輸署(MTA)從去年9月底，在全市五區各提供一條免費公車路線，持續六到12個月，預計使近44萬乘客受惠。

目前紐約州新財年預算談判仍在進行當中，信中要求州府新財年為免費公車項目增加4500萬元撥款，增加免費公車線路，並另投4500億元用於增加公車系統的服務穩定性及車次。

信中表示，「根據MTA的數據，免費公車試點項目的目的是研究免費公共交通服務如何影響乘客人數、公共交通便捷和公平程度、以及逃票問題。雖然研究結果尚未公布，但有報告支持擴大免費公車項目，而且顯示這能夠增加乘客人數。數百萬紐約市民和遊客依靠MTA的公共交通服務通勤、上學等，增加免費公車線路將給MTA提供更全面的機會了解免費公共交通給紐約帶來的好處。」

高德曼此前已經與曼哈頓區長李文(Mark Levine)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)向州長霍楚致信過一次，要求擴大免費公車項目。

目前的五條免費公車路線包括：在布碌崙的威廉姆斯(Williams)大道和弗拉蘭茲(Flatlands)大道之間運行的B60；橫跨曼哈頓、主要沿著116街、曼哈頓大道和西106街運行的M116；在皇后區東南部的坎布爾高地(Cambria Heights)和牙買加中心之間運行的Q4 LCL/LTD；在史泰登島(Staten Island)運行，連接St. George碼頭和西海岸廣場(West Shore Plaza)的S46/96號線；以及在紐約布朗士區西部運行的BX18(A/B線)。

MTA 紐約州 曼哈頓

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