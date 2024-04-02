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非法銷售大麻 南布碌崙5店被抄2業主被逮

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙數家非法大麻店近日被查獲，店主被逮捕。(NYC Sheriff Office視頻截圖)
南布碌崙數家非法大麻店近日被查獲，店主被逮捕。(NYC Sheriff Office視頻截圖)

執法機構近日在對南布碌崙(布魯克林)地區例行檢查時，查獲了幾家非法銷售大麻和其他菸草製品的商店，警方沒收了非法物品，逮捕了數名業主並開具罰單。

市財政局警長聯合合規工作組(Sheriff Joint Compliance Task Force)，近日對貝瑞吉、康尼島和巴斯海灘(Bath Beach)部分地區進行巡查，發現至少五家商店有包括非法大麻在內的違禁品。

警方逮捕了兩名店主，位於3大道的雲菸草店(Cloud Tobacco Shop Corp.)的經營者，被控犯有二級持有大麻罪，警方還逮捕了5大道交81街附近山姆便利店(Sam's Convenience Store Inc.)的負責人。這兩家商店距離學校都不足一哩。

該工作組還發現另外三家商店違規經營，86街的304有機便利店(304 Organic Convenience)和阿吉便利店(Akee Convenience Corp.)、位於3大道的我的糖果店(My Candy Shop Corp.)，都涉嫌非法持有大麻和無證銷售菸草製品。

在這次巡查中，工作組共沒收了3246包菸草製品、6424包電子菸、812包大麻電子菸、828包大麻花、1537支預卷大麻和42箱未繳稅的香菸，共發出了270份違規通知和約26萬5600元的罰單。

代表該地區的市議員紀思庭(Justin Brannan)讚揚了該工作組。他說，現在非法大麻店隨處可見，這對剛剛起步的合法大麻產業造成了災難性的破壞。如果想要建立強大而安全的合法大麻市場，就必須徹底改革申請牌照程序，同時追究藐視法律的經營者的責任。

2021年大麻零售合法化後，大麻店幾乎遍布紐約市每個角落，這讓紐約市政府感到非常沮喪。市財政局警長辦公室目前正在加大力度打擊無證銷售大麻。去年年底，貝瑞吉的大酋長菸店(Big Chief Smoke Shop)連續幾個月銷售非法大麻，而且無視執法機構多次要求其停止經營的命令，最後，州總檢察長詹樂霞(Letitia James)、州長霍楚(Kathy Hochul)和州大麻管理辦公室(OCM)共同下令關閉了這家商店。

市財政局警長辦公室表示，今後將繼續進行日常檢查，消除社區的憂慮，保證紐約市民的安全。

大麻 紐約市 布碌崙

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