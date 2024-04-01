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門窗完整 班森賀現神秘入室盜竊案

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀兩起神秘入室盜竊案，門窗未破，財物被盜。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀兩起神秘入室盜竊案，門窗未破，財物被盜。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生了兩起神秘的入室盜竊案。受害者告訴警方，雖然住處的門窗完整，但屋內物品卻遭盜竊。其中一起案件中被盜的是價值6500元的畫，在另一起案件中被盜的是4000元現金和一隻名牌包。

第一起案件發生在S大道。3月9日，一名男性受害者通過翻譯向警方報告說，他3月1日離開公寓去探訪他的兄弟。3月9日大約晚上10時30分，他回到家中，打開房門後意外發現公寓遭洗劫。經過清點，受害者發現自己丟失了4000元現金和一隻名牌包。

這位受害者告訴警方，他離開家時肯定鎖了門，而且作案現場也沒有強行闖入的痕跡。警方馬上著手調查，一名居住在一樓的目擊者稱，3月9日凌晨2時30分，他聽到事發公寓內傳出了聲響，他感到有些訝異，很快警覺起來。這名目擊者說，他後來看到有兩名陌生男子離開事發街區。

第二起案件發生在P大道交Dahil路附近的一處房屋內。一名婦女3月11日向警方報告，她從去年11月到今年3月7日一直在醫院裡治病。等她出院回到自己的家中，發現家中一幅原本想送區畫廊的繪畫作品不翼而飛，這幅畫價值大約6500元。

令人奇怪的是，她沒有發現任何強行進入屋內的痕跡，也沒有看到屋內物品和裝飾受損。這名婦女告訴警方，只有她一個人住在這棟房屋內，沒有其他人與她合住，她懷疑有人拿了她的鑰匙，很有可能複製了她的鑰匙，然後趁著屋內無人進入盜竊。

警方呼籲知情者提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林 推特

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