水立方杯中文歌大賽 開放報名

第14屆「文化中國，水立方杯」中文歌曲大賽大紐約賽區正式開放報名。(主辦方提供)

第14屆「文化中國，水立方杯」中文歌曲大賽大紐約賽區，近日舉辦大賽說明會及聯合報名動員大會。該賽事旨在深化美中文化交流，為廣大華裔 參賽者提供一個展現才華的平台。該賽事由美國城市聯合發展和包容聯盟(AUUDI)主辦，大賽歡迎廣大民眾踴躍報名，報名於4月18日(周四)截止。

據大賽組委會主席、AUUDI創始人滕安妮介紹，2024「文化中國，水立方杯」中文歌曲大賽共有兩個目標：發掘大紐約地區最優秀的唱歌選手，並推送到北京全球總決賽，助力他們登上華語音樂殿堂，實現音樂夢想；其次為愛好唱中文歌曲的華裔及其他各族裔友人提供舞台，展現他們的才華。

她表示，本屆大賽將邀請專家擔任評審，並為參賽者提供大師公開課與一對一指導，大紐約賽區將選拔八名晉級北京的少年和青年歌手，並組成最強戰隊挑戰北京全球總決賽。水立方杯已經連續舉辦了14年。在2023年，曾吸引了上千名選手參與，大賽覆蓋全球30多個國家和60個賽區，其中美國占八個賽區。

滕安妮還特別強調，在大紐約地區，大賽不設地域限制，歡迎各年齡段的人士加入。她說「音樂無國界，大賽旨在促進選手相互瞭解和認識，讓不同族裔之間進行文化交流，消除文化隔閡，從而為美中友好關係的發展搭建更堅實的橋梁。」

報名截止時間為4月18日(周四)，具體參賽事宜，可瀏覽參賽報名網站，watercubecup.auudi.org ，民眾可登錄網站的「報名直通車」參與比賽。如有任何問題，可聯繫客服電話(516)817-6578。