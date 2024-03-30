皇后區世界電影節 亞洲影片綻放異彩

演員潘立安在短片「Love Yourself」中飾演女主角，表達對戲劇藝術的熱愛。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區世界電影節(Queens World Film Festival)於近日在阿斯托利亞(Astoria)的動態影像博物館(MoMI)舉辦電影交流會，分享藝術家們的故事和創作過程。活動吸引了來自各地的電影製作人、演員和幕後工作人員，並與電影節董事會、贊助商及媒體共同探討電影藝術與創新的話題。

其中，有幾位亞洲電影製作人的影片入圍該電影節，展示了異國文化的多樣性。來自台灣的演員潘立安在短片「Love Yourself」中飾演女主角，影片講述一個女孩獨自搬家到紐約的故事。家人回國後，她在除夕夜感到格外孤單，僅有手機和筆記本電腦作伴。

影片探討她在孤獨中與科技的關係。她談到對表演的熱愛源自於早年的一次經歷：中學時，她的母親悄悄為她報名了戲劇課程。作為一個害羞且習慣獨自閱讀的孩子，這便成為了她交友和自我表達的轉捩點。她發現，在戲劇和表演藝術中，她能夠自由地探索和塑造不同角色，不為自己設限。

華裔 導演趙婧文在電影節展示短片作品「道友之初」(The Beginning of Daoyou)。這部電影以實現自我價值為主題。故事講述了一位擁有超能力的女主角，為了融入美國社會，選擇隱藏自己真實的身分；面對美中文化的巨大差異，她和家人努力尋找屬於自己的立足點。在這個過程中，女主角隨後不幸捲入一場仇恨犯罪，事件的發起者對她提出了無理的要求，而父母則希望通過讓她「同化」來保護她，而不是鼓勵她展現真實的自我。趙婧文表示，希望通過這部作品，引發觀眾對於種族身分、文化差異以及自我認同的深思。

華裔導演趙婧文在電影節展示短片作品「道友之初」，以實現自我價值為主題。(記者邢易霖╱攝影)

來自麻州的韓裔 編劇兼導演，同時也是電影製作教授的Dien Vo，分享了他對電影這一多元藝術形式的熱愛，探討現代生活中亞裔 家庭所面臨的團聚挑戰。