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皇后區世界電影節 亞洲影片綻放異彩

記者邢易霖╱紐約報導
演員潘立安在短片「Love Yourself」中飾演女主角，表達對戲劇藝術的熱愛。(記者邢易霖╱攝影)
演員潘立安在短片「Love Yourself」中飾演女主角，表達對戲劇藝術的熱愛。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區世界電影節(Queens World Film Festival)於近日在阿斯托利亞(Astoria)的動態影像博物館(MoMI)舉辦電影交流會，分享藝術家們的故事和創作過程。活動吸引了來自各地的電影製作人、演員和幕後工作人員，並與電影節董事會、贊助商及媒體共同探討電影藝術與創新的話題。

其中，有幾位亞洲電影製作人的影片入圍該電影節，展示了異國文化的多樣性。來自台灣的演員潘立安在短片「Love Yourself」中飾演女主角，影片講述一個女孩獨自搬家到紐約的故事。家人回國後，她在除夕夜感到格外孤單，僅有手機和筆記本電腦作伴。

影片探討她在孤獨中與科技的關係。她談到對表演的熱愛源自於早年的一次經歷：中學時，她的母親悄悄為她報名了戲劇課程。作為一個害羞且習慣獨自閱讀的孩子，這便成為了她交友和自我表達的轉捩點。她發現，在戲劇和表演藝術中，她能夠自由地探索和塑造不同角色，不為自己設限。

華裔導演趙婧文在電影節展示短片作品「道友之初」(The Beginning of Daoyou)。這部電影以實現自我價值為主題。故事講述了一位擁有超能力的女主角，為了融入美國社會，選擇隱藏自己真實的身分；面對美中文化的巨大差異，她和家人努力尋找屬於自己的立足點。在這個過程中，女主角隨後不幸捲入一場仇恨犯罪，事件的發起者對她提出了無理的要求，而父母則希望通過讓她「同化」來保護她，而不是鼓勵她展現真實的自我。趙婧文表示，希望通過這部作品，引發觀眾對於種族身分、文化差異以及自我認同的深思。

華裔導演趙婧文在電影節展示短片作品「道友之初」，以實現自我價值為主題。(記者邢易...
華裔導演趙婧文在電影節展示短片作品「道友之初」，以實現自我價值為主題。(記者邢易霖╱攝影)

來自麻州的韓裔編劇兼導演，同時也是電影製作教授的Dien Vo，分享了他對電影這一多元藝術形式的熱愛，探討現代生活中亞裔家庭所面臨的團聚挑戰。

另一位華裔導演Julian Santos，則拍攝長篇電影「沒有明天」(No Tomorrow)展現戰爭主題，以士兵們的視角講述一段親情故事。導演打破傳統美國戰爭敘事片拍攝手法，著重強調戰爭中沒有真正的贏家，只有失去：失去的兒子、父母、理想，以及「失去的明天」。他說「希望觀眾通過觀影後能深思今天的行動如何影響我們的未來。」

皇后區世界電影節於近日在阿斯托利亞的動態影像博物館舉辦電影交流會，活動吸引百位電...
皇后區世界電影節於近日在阿斯托利亞的動態影像博物館舉辦電影交流會，活動吸引百位電影愛好者與會。(記者邢易霖╱攝影)

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