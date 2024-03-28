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茂比利街70號重建案設計出爐 樓層增至8層

記者劉梓祁／紐約報導
最新的茂比利街70號重建設計圖將設計改為八層。(取自市設計與建設局網站)
最新的茂比利街70號重建設計圖將設計改為八層。(取自市設計與建設局網站)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號建築自四年前大火後仍處於待修狀態，但在市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)舉辦多輪意見徵集後，最終設計方案已於近日公布，其不僅將總層數改為八層，並確認了原有租戶的樓層分配方案。

根據市府合作方「Grimshaw」建築師事務所在上月提交予市公共設計委員會(PDC)的最終方案，其施工規畫在原有基礎上做出數個改動。此前，市設計與建設局表示，將逾5萬平方呎空間歸還舊時租戶機構和新增逾1萬平方呎社區空間及辦公室，且總層高定為七層。

根據調整後方案，樓層數已改為八層，其中六層以下主要分配予原有租戶，剩餘兩層則為社區活動和額外辦公空間。新計畫顯示，新建築一、二層將留予華人策劃協會老人中心使用，但二層同時留有美國華人博物館的儲藏空間。同時，三層將為陳學同舞蹈中心和美東體育會使用，而四、五層則留予華埠人力中心。

據新設計圖，在一到三層中有數個共享區域，以及額外辦公和租賃空間。自最初設計方案公布後至今，有多個社區機構表示希望獲得額外空間的進駐權，但目前市府並有具體分配標準。市管理服務局代表瓦倫蒂諾(Joseph Valentino)早前指，原有租戶區域外的公共空間將採用預定製對外開放，但價格還未確定。

另外，六層和七層為連通的挑高設計，作為多用途空間使用，可滿足運動、表演或宴會等用途，而新增的八層則設有社區活動室。此外，屋頂空間除用作安裝太陽能光伏板外，還將增設長169呎的植物長廊，種植翠菊、百里香、鼠尾草和萱草等多種花草。

按計畫，新建築施工將在本年上半年啟動，完工時間預計為2027年第四季度。社區人士陳家齡表示，希望施工盡快完成以供居民使用，同時免受突發狀況影響。他還說，鑒於博物館已購得新建築，便不應再獲得70號建築內的空間。

茂比利街70號最終設計出爐，層高變八層。(取自設計方案)
茂比利街70號最終設計出爐，層高變八層。(取自設計方案)

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