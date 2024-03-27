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反對布碌崙遊民所 遞5.2萬請願書

記者胡聲橋／紐約報導
反對86街遊民所的請願書已達5萬2000件，近日由寇頓和莊文怡提交市府。圖為日前反對遊民所的抗議集會。(本報檔案照)
反對86街遊民所的請願書已達5萬2000件，近日由寇頓和莊文怡提交市府。圖為日前反對遊民所的抗議集會。(本報檔案照)

紐約市府日前提出在布碌崙(布魯克林)班森賀華社的86街商業圈一帶建設遊民所，遭到社區反對，並組織萬人遊行舉牌抗議；紐約州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡收集到5萬2000封反對遊民所的請願書，於近日交給市府，表達人民心聲。

寇頓和莊文怡於22日提交請願書。寇頓說，他們收到了大量來自該地區居民的簽名，反對這個規畫不當的遊民所。根據寇頓，擬興建的遊民所選址不當，將對社區造成負面影響；他建議可透過可負擔住房和社會服務，協助這些遊民重回生活正軌。

莊文怡說，近萬名社區居民聚集到一起，反對在86街建遊民所，因為擬建的遊民所緊靠學校、幼兒園和老人中心；她表示，解決遊民問題需要創造更多就業機會、擴大心理健康服務，建設更多的經濟適用房、低收入住房和老年公寓，「應該讓有需要的人獲得他們所需的支持，必須更妥善地使用納稅人的錢，來解決遊民問題。」

86街遊民所的開發商是桑杜集團(Sandhu Group)。寇頓說，商杜集團的做法是在意想不到的地點建造所謂的酒店，然後以每位住客每月數千元的費用出租給市政府，而這一切都來自納稅人的錢。

在本案中，桑杜集團已向市樓宇局提交文件，計畫建造一座有32間客房的酒店，並附帶社區設施。市政府已通知該地區的前任市議員，計畫將該地點用作收容所，收容150名單身男子，其中許多人有毒癮或精神健康問題。

寇頓和莊文怡幾個月來一直在動員居民反對建86街遊民所。上個月，他們還為此成立了一個特別工作組。本月中旬，他們在擬建遊民所的地點組織了由近萬人參加的抗議活動。寇頓承諾，除非擬議中的遊民所被取消，否則這場鬥爭不會停止。

遊民 低收入 老人中心

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