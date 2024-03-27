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市府發放無證客借記卡 啟動

記者和釗宇／紐約報導
市府26日確認，已開始試點向無證客發放預付借記卡。(市府提供)
市府26日確認，已開始試點向無證客發放預付借記卡。(市府提供)

紐約市府此前計畫斥資5300萬元，為湧入紐約市的無證客發放預付借記卡；市府26日確認，該項目本周已開始試點，如果項目實施，每周可節省超過60萬元。

數據顯示，自2022年以來，已有大約18萬名無證客抵達紐約市。市府發言人表示，市府與該項目的合作方Mobility Capital Finance已於25日在安置無證客的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)向無證客家庭發放了八張預付的萬事達借記卡，預計下周再發放115張。目前尚不知第一批試點借記卡發放給了哪些無證客家庭。

該項目為期一年，從提出以來就飽受爭議；市府原本計畫在每張卡中充值夠買一個月生活物資的資金，但後來退讓一步，改為每周充值。試點項目預計為期六個月，無證客從借記卡獲得的資金預計將超過低收入者使用的糧食券。市府發言人表示，帶有五歲以下兒童的夫婦兩人，借記卡中每周可充值350元。

市府發言人表示，第一批試點的借記卡預計可覆蓋6萬4500名無證客中的460名，與市府直接撥款相比，整個項目預計將可每月節省超過60萬元，每年可節省700萬元；「市府此前為居住在酒店中的無證客家庭提供防腐食物盒，但大部分食物實際上被丟棄了，這項措施將改變這種情況。」

根據規定，這些借記卡只能用在雜貨店、生鮮店、超市和便利店使用；獲得借記卡的無證客必須簽署聲明書，承諾卡中資金只能用來購買食物和母嬰用品，如果違反，將不會再收到充值。

市府此前預計，到2025年夏季，無證客相關支出將至少達到106億元。州府此前已經宣布，將在新財年預算中提供20億元，幫助紐約市應對無證客危機，但市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，這只能覆蓋三分之一的無證客支出。

市議會少數黨領袖博萊利(Joseph Borelli)表示，雖然向無證客發放借記卡的確比提供防腐食物要節省，但他認為市府仍然在無證客服務上花費過多，「還有很多紐約市民生活也很掙扎，這樣做是不公平的。」

無證客 紐約市 低收入

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