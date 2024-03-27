御庭酒樓所在大樓 以2310萬元被拍賣 10年內2度易主

皇后區法拉盛禦庭酒樓所在的大樓，在最近的破產拍賣中以2310萬元賣出。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛御庭酒樓所在的大樓，在最近的破產拍賣 中以2310萬元被賣出，產權紀錄顯示，這是該大樓在十年內第二次易手。

根據市府紀錄，來自Flushing Center Crossing公司的陳魏振(Weizhen Chen，音譯)，在2月29日通過破產拍賣的方式，從林登中心(Linden Center)買下林登坊(Linden Place)34-20號的混合使用建築，總價2310萬元，其中1600萬元來自新時代人壽保險公司(New Era Life Insurance Company)的貸款 融資。

據悉，該物業另一個登記地址為法靈頓街(Farrington St.)33-37號，總占地6萬7197平方呎，靠近法拉盛北方大道，目前被租給一家卡拉OK休閑吧、康樂日間護理中心(Zhiqing Social Adult Day Care)和粵菜餐廳御庭酒樓(Crown One)，該酒樓是許多華人僑胞喜聚會場所之一。

據悉，該物業破產之前的所有者是郭永春(Yong Chun Guo，音譯)、林亨利(Henry Lam)和林麗達(Rita Lam)，他們在2017年同樣通過破產拍賣的方式，從Dime社區銀行(Dime Community Bank)借款1297萬元，用2050萬元的價格，從全球通用集團(Global Universal Group)購買了這棟建築，之後，該銀行將這筆債務轉手給Sioni集团，該集團於2023年2月發起預法拍(pre-foreclosure)行動。

根據法院紀錄，這三位業主去年初未能償還Sioni集團的1600萬元貸款，並在2023年5月申請破產。重組公司CFGI在11月拍賣此物業，今年2月由陳魏振買下。