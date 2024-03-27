我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

御庭酒樓所在大樓 以2310萬元被拍賣 10年內2度易主

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛禦庭酒樓所在的大樓，在最近的破產拍賣中以2310萬元賣出。(記者高雲兒／攝影)
皇后區法拉盛禦庭酒樓所在的大樓，在最近的破產拍賣中以2310萬元賣出。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛御庭酒樓所在的大樓，在最近的破產拍賣中以2310萬元被賣出，產權紀錄顯示，這是該大樓在十年內第二次易手。

根據市府紀錄，來自Flushing Center Crossing公司的陳魏振(Weizhen Chen，音譯)，在2月29日通過破產拍賣的方式，從林登中心(Linden Center)買下林登坊(Linden Place)34-20號的混合使用建築，總價2310萬元，其中1600萬元來自新時代人壽保險公司(New Era Life Insurance Company)的貸款融資。

據悉，該物業另一個登記地址為法靈頓街(Farrington St.)33-37號，總占地6萬7197平方呎，靠近法拉盛北方大道，目前被租給一家卡拉OK休閑吧、康樂日間護理中心(Zhiqing Social Adult Day Care)和粵菜餐廳御庭酒樓(Crown One)，該酒樓是許多華人僑胞喜聚會場所之一。

據悉，該物業破產之前的所有者是郭永春(Yong Chun Guo，音譯)、林亨利(Henry Lam)和林麗達(Rita Lam)，他們在2017年同樣通過破產拍賣的方式，從Dime社區銀行(Dime Community Bank)借款1297萬元，用2050萬元的價格，從全球通用集團(Global Universal Group)購買了這棟建築，之後，該銀行將這筆債務轉手給Sioni集团，該集團於2023年2月發起預法拍(pre-foreclosure)行動。

根據法院紀錄，這三位業主去年初未能償還Sioni集團的1600萬元貸款，並在2023年5月申請破產。重組公司CFGI在11月拍賣此物業，今年2月由陳魏振買下。

破產 拍賣 貸款

上一則

市府發放無證客借記卡 啟動

下一則

第二屆美東「江門青年杯」乒球賽 3月31日31隊200人過招

延伸閱讀

美國星光青少年才藝大賽4月開跑 優勝者將登卡內基音樂廳

美國星光青少年才藝大賽4月開跑 優勝者將登卡內基音樂廳
江邦高中建新校舍 可容納630名學生

江邦高中建新校舍 可容納630名學生
109分局 查扣多輛非法機車

109分局 查扣多輛非法機車
法拉盛王嘉廉醫療中心 每周三免費健檢

法拉盛王嘉廉醫療中心 每周三免費健檢

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
氣象部門預計周末將迎暴雨強風，雨量最高達4吋。(市長辦公室提供)

狂風暴雨明襲紐約 降雨量最高達4吋

2024-03-22 18:14

超人氣

更多 >
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元