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鄭森發明光子能量球 有助減碳 獲多項專利 12顆讓電動車行駛600哩

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
鄭森發明的光子能量球。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
鄭森發明的光子能量球。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

全球暖化和氣候危機的大背景下，華裔發明者鄭森(San Cheng)日前在法拉盛舉辦記者會，介紹他發明的光子能量球系統(Photon Energy System)，他使用不會對環境造成污染的可回收材料，發明了外觀如球體的新能源技術，它們吸收光源，在不受氣候條件的限制下將其轉化為電能，目前，這款發明已經獲得多項光電相關的國際專利。

鄭森。(鄭森提供)
鄭森。(鄭森提供)

鄭森是華人移民二代，畢業於舊金山藝術學院，從事光電產業及應用逾20年。他表示，他的手機經常沒電，電動車也「很爛」，出勤沒有保障，因此他有了研發光子能量球的想法，一次性解決充電難題。此外，他也想證明華人的聰明和堅韌，期望華人發明與創造出的產品，能夠在未來引領下一次的工業革命。

他介紹，光子能量球通過多層材料和特殊球體的組合，吸收自然以及人造光源，產生大量的光度，這些光度經由矽導體模組轉換而成電能。目前，普通的太陽能面板只能工作兩小時，且受不同氣候條件的限制，維護和回收成本都相當高。而他發明的光子能量球，則可運作八小時，利用包括LED手電在內的人造光，不受天氣的影響。

據了解，鄭森設計的直徑三釐米的能量球，可用於電動汽車、卡車、房車、無人機等，12顆球可以讓一台電動車行駛600哩。直徑六釐米的能量球，可用於智慧型建築、住宅、遊艇、重型卡車、飛機等。直徑十釐米則用在工廠、商業大樓、科技園區、海水淡化廠、垃圾處理廠等。

鄭森表示，各國都在面臨氣候暖化及極端氣候，用於無人機的能量球，可使得無人機長時間在森林中不間斷地巡邏，並在發現火情後立即撲滅。用於重型卡車的能量球，則可使重型卡車無限哩程進行長途運輸，大幅度降低了運輸成本。而相比在高溫下會反應分解出易燃氣體、從而容易引發火災的鋰電池，光子能量球結合固態電池，則更加穩定與安全。

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