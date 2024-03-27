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早迎櫻花季 法拉盛粉色盎然 預告春來了 吸引民眾、遊客賞花

記者邢易霖 / 紐約報導
櫻花季吸引不少當地民眾和遊客前往公園賞花。(記者邢易霖 / 攝影）
櫻花季吸引不少當地民眾和遊客前往公園賞花。(記者邢易霖 / 攝影）

隨著春風漸暖，皇后區法拉盛的櫻花樹如期綻放，把整個社區變成了粉色的海洋，吸引了大量民眾和遊客前來賞花。櫻花季節不僅預示著春天的到來，也為法拉盛社區帶來了一股生機勃勃的新氣象。

據專家表示，雖然有些樹木從3月下旬開始開花直到5月，但由於冬季變暖，今年世界各地的櫻花季開始得都比較早。

在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)、標誌性建築不銹鋼大地球儀(Unisphere)附近，幾十棵岡美櫻花樹已經綻放。紐約市公園局表示，這些櫻花是紐約市3月下旬最先綻放的花朵，也是最佳賞花拍照點。

來自外州的遊客張小姐對法拉盛的櫻花季印象深刻，她說：「我是第一次來可樂娜公園賞櫻，沒想到這裡的櫻花這麽壯觀。整個路面都被粉色花蕊所覆蓋，非常美麗。」此外，她還參加了一些櫻花季的活動，感覺社區的文化氛圍非常濃厚。她帶著家人在公園拍照，紀念櫻花盛開的景象。

一位正在公園漫步的老人李女士表示，已在法拉盛定居多年，對於3月份稍早到來的櫻花季，她充滿期待。她分享道：「賞櫻花能夠讓人暫時拋開冬日的嚴寒和生活中的瑣碎煩惱。」每一天她都會在公園裡散步，感受春天的氣息。

此外，皇后區植物園(Queens Botanical Garden)也是華人熱衷賞櫻和其他數十種植物的絕佳勝地。靠近法拉盛緬街入口附近的蜿蜒小徑櫻桃環路(Cherry Circle)種有各種櫻花樹，營造出一曲春色旋律。3月底之前，植物園還將免費開放。

根據皇后區非營利組織，雖然這批櫻花樹並不是皇后區最大的櫻花樹群，但生長在這裡的櫻花樹卻有著特殊的意義，其中有幾棵櫻花樹是為了紀念親人而被「認養」的。

法拉盛 皇后區 賞櫻

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