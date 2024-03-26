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江邦高中建新校舍 可容納630名學生

記者高雲兒╱紐約報導
位於皇后區法拉盛的江邦高中(John Bowne High School)將增加一棟新教學樓，到時可容納630名學生，項目已在設計中，計畫三年內完工。(記者高雲兒╱攝影)
位於皇后區法拉盛的江邦高中(John Bowne High School)將增加一棟新教學樓，到時可容納630名學生，項目已在設計中，計畫三年內完工。(記者高雲兒╱攝影)

位於皇后區法拉盛的江邦高中(John Bowne High School)將增加一棟新教學樓，屆時可容納630名學生，項目已在設計中，計畫三年內完工。

根據紀錄，紐約市學校規畫局(School Construction Authority)已經於近日提交申請，在大法拉盛地區Reeves大道146-50號，增加一棟多層混合用建築，作為江邦高中的附屬建築，預計容納630名學生。規畫局發言人稱，目前該項目正在設計中，但預計將在2027年9月完成。

據悉，該建築高四層，達66呎，還將有地下室、30呎長的後院、容納69個開放式停車位的停車場，總設施空間為46萬2726平方呎。由於預計建設地點目前只是一片空地，因此該項目不需要拆遷許可。

據悉，華人新移民學生較多的江邦高中，以專業農業項目為特色之一，並因為學生提供優秀的城市農業教育而在全國範圍受到認可。

作為紐約市唯一擁有3.8畝工作農場的學校，也是全市唯二兩所提供四年農業項目的學校，學校目前有逾500名學生。去年，江邦高中獲得農業項目撥款500萬元，用以打造一個新的動物實驗室並加購農業相關的設備。

由於預計建設地點目前只是一片空地，因此該項目不需要拆遷許可。(記者高雲兒／攝影)
由於預計建設地點目前只是一片空地，因此該項目不需要拆遷許可。(記者高雲兒／攝影)

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