江邦高中建新校舍 可容納630名學生

位於皇后區法拉盛的江邦高中(John Bowne High School)將增加一棟新教學樓，到時可容納630名學生，項目已在設計中，計畫三年內完工。(記者高雲兒╱攝影)

位於皇后區法拉盛 的江邦高中(John Bowne High School)將增加一棟新教學樓，屆時可容納630名學生，項目已在設計中，計畫三年內完工。

根據紀錄，紐約市 學校規畫局(School Construction Authority)已經於近日提交申請，在大法拉盛地區Reeves大道146-50號，增加一棟多層混合用建築，作為江邦高中的附屬建築，預計容納630名學生。規畫局發言人稱，目前該項目正在設計中，但預計將在2027年9月完成。

據悉，該建築高四層，達66呎，還將有地下室、30呎長的後院、容納69個開放式停車位的停車場，總設施空間為46萬2726平方呎。由於預計建設地點目前只是一片空地，因此該項目不需要拆遷許可。

據悉，華人新移民學生較多的江邦高中，以專業農業項目為特色之一，並因為學生提供優秀的城市農業教育而在全國範圍受到認可。