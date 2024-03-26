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美國星光青少年才藝大賽4月開跑 優勝者將登卡內基音樂廳

記者范航瑜／紐約報導
2024年第七屆美國星光青少年才藝大賽首場音樂劇單元比賽將於4月28日在曼哈頓上西區的Peter Jay Sharp Theatre開展。（記者范航瑜／攝影）
2024年第七屆美國星光青少年才藝大賽首場音樂劇單元比賽將於4月28日在曼哈頓上西區的Peter Jay Sharp Theatre開展。（記者范航瑜／攝影）

2024年第七屆美國星光青少年才藝大賽日前在法拉盛宣布啟動。首場比賽為音樂劇單元，將4月28日(周日)於曼哈頓上西區的Peter Jay Sharp Theatre開展，此後還有鋼琴、舞蹈等多個類別的比賽，最終優勝者將於10月12日(周六)登陸卡內基音樂廳演出。

美國J.I.A.國際文化傳媒集團總裁兼星光青少年才藝大賽創始人崔大衛表示，自2017年首場比賽以來，該賽事已成為了全美華人才藝展示的大賽品牌，在多個城市設有分賽區，為美國青少年才藝領域培養輸出了眾多人才。去年有選手被「中國好聲音」選拔，專程到中國參加錄製。4月28日的音樂劇專場賽事後，9月22日(周日)將進行鋼琴專場比賽，最終將為10月12日舉辦的卡耐基星光璀璨音樂會選送節目。

大賽的藝術總監張稚表示，比賽對青少年的學業發展大有裨益，許多選手最終進入名校，或與公司和劇院簽約。「這場比賽能夠促進孩子們在專業技能、人生經驗和學術成就上的全面成長，我也希望更多孩子能夠通過我們的比賽獲得自信，」張稚說。

受邀參加活動的皇后區民事法庭華裔法官李昌永表示，青少年是社會的未來，「我28歲才來到美國，最終能一路成為民事訴訟法官。如果我能夠做到，我相信所有的青少年都能夠做到。」她表示獲獎青少年如果有進入司法系統工作的想法，她願意提供實習機會。

本屆比賽由美國舞蹈家協會和美國J.I.A.國際文化傳媒集團主辦，美中電商貿易協會協辦，貴州老泓醬酒業有限公司獨家冠名。美中電商貿易協會創會會長謝建華、賽事統籌總監劉姝、冠名方代表張靖苑等人出席了發布會，會議由尤雁子主持。賽事詳情和報名可致電(212) 736-1598。

電商 法拉盛 卡內基音樂廳

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