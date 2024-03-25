第49屆梅西百貨花展 繽紛夢幻

今年花展的主題是「夢之花園」。梅西與迪奧(Dior)推出香水與花卉的聯合展示，打造出一個如夢似幻的繽紛花園。(記者范航瑜╱攝影)

第49屆梅西百貨 花展(Macy's Flower Show)24日曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨旗艦店開幕。今年花展的主題是「夢之花園」(A Garden of Dreams)。梅西與迪奧(Dior)推出香水與花卉的聯合展示，打造出一個如夢似幻的繽紛花園。

梅西與眾多本地農場合作，其中一些花卉來自紐約州北部的苗圃，那裡有眾多的植物園、公園、農場和花卉節。被選中後，這些花被運送到長島 的溫室中進行培育。「這些花卉創造了一個獨特而美妙的調色盤，你很難在大自然中看到如此種類豐富的花園，」梅西百貨表示。「將你的感官沉浸在春日的繁花與迪奧香水的世界之中，將是迎接春日到來再好不過的方式。」

迪奧以其標誌性香水「迪奧小姐」為主題，展出「從鮮花到香氛：我們如何製作標誌性香水」的專題展覽。迪奧香氛專家與觀眾互動。觀眾能夠在體驗最新款的香水的同時，了解香水生產工藝及歷史。紐約時裝技術學院(FIT)的學生設計了百老匯上的商店櫥窗，將時尚與花卉設計相互融合。

24日當天天氣晴朗，現場許多遊客與花卉合影。遊客劉先生表示，這是他第一次參加梅西花展。他之前參加過梅西百貨舉行的感恩節遊行等其他活動，但花展的獨特魅力令他印象深刻。「尤其是今天天氣特別好，在高樓林立的的市中心裡打造這樣一片花園，市民能夠欣賞全世界的各種珍稀花卉，我覺得這是非常難得的。」