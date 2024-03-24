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Sharing Hearts、警民社安協會 關注校園霸凌

記者顏潔恩╱紐約報導
非營利機構Sharing Hearts、警民社安協會23日聯合在布碌崙戴克高地舉辦「青少年安全講座」。(記者顏潔恩╱攝影)
非營利機構Sharing Hearts、警民社安協會23日聯合在布碌崙戴克高地舉辦「青少年安全講座」。(記者顏潔恩╱攝影)

非營利機構Sharing Hearts、警民社安協會23日聯合在布碌崙(布魯克林)戴克高地舉辦「青少年安全講座」，除討論校園霸凌事件以及應對措施外，主辦方也向當地居民進行一項公共安全調查，徵詢他們的意見和建議，反映給紐約市警以便作出針對性的解決方案。

Sharing Hearts的趙奕荷表示，近期聽聞很多家長抱怨孩子在學校面臨霸凌，作為家長，可以如何妥善介入，因而與警民社安協會協商舉辦該講座；她強調盡早干預的重要性，青少年唯有感到安全才能開心上學、積極地參與社團活動。

社區事務部的警探拉莫斯(Carlos Ramos)表示，校園霸凌可分成肢體、社交、網路、情感、以及語言方面，接著請場下的小朋友和工作人員模擬情境，增強青少年對各類霸凌的直觀了解；鑑於科技的發達，當前的霸凌更多體現在網路上，當青少年作出任何回應前，應考慮到語言使用是否得當、能否用更好的措詞、想像自己當面跟別人說出這些話等，並再三思考可能造成的後果。

由於網路霸凌常在大人不在的情況下發生，青少年必須舉報，讓大人介入才能解決問題；可以的話截圖作為證據，或向他們描述所看到的內容、造成的負面情緒等。

華裔女警高志剛(Gina Gao)則說，華人是很刻苦耐勞的群體，但卻是總把時間花在工作上，少了跟孩子相處的時間；她呼籲家長送孩子上學前、夜裡入睡前，可與孩子多聊天，傾聽他們在學校裡發生的事。

若孩子是霸凌者，那應趁早糾正他們的錯誤行為，教他們成為善良的人；反之被霸凌的話，則要強調會給予他們支持，讓他們感到安心、放下戒備與大人分享，警察也會成為他們最堅強的後盾，無需擔心。

最後，主辦方也向當地民眾進行一項公共安全調查，就社區安全向大眾收集數據和意見，之後將向紐約市警反映，以便取得更有效的改進；市議員莊文怡、州眾議員鄭永佳當日也出席活動，向主辦方頒發表彰，感謝他們為維護社區、青少年安全方面作出的努力。

非營利機構Sharing Hearts、警民社安協會23日聯合在布碌崙戴克高地舉...
非營利機構Sharing Hearts、警民社安協會23日聯合在布碌崙戴克高地舉辦「青少年安全講座」。(記者顏潔恩╱攝影)

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