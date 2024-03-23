經典港片「殺手蝴蝶夢」2K修復 在美首映

梁朝偉憑藉此片榮獲1990年金像獎最佳男配角獎。(Kani Releasing提供)

位於曼哈頓華埠附近的獨立藝術影院Metrograph，從即日起至28日(周四)，將放映全新2K修復版的「殺手蝴蝶夢」，這也是該片在北美的首映；該部經典動作愛情電影，由香港 導演譚家明執導，由梁朝偉、鍾鎮濤、王祖賢領銜主演。梁朝偉憑藉此片，獲1990年金像獎最佳男配角獎。

譚家明作為香港電影新浪潮領軍人物之一，其藝術風格對王家衛等後續導演的作品有著重大影響。他曾擔任王家衛「東邪西毒」的剪輯，並贏得金像獎最佳剪輯獎；作為此次放映的第一站，Metrograph將進行為期近一周的放映。此後該片還會在北美多個城市展映。

該片在美國的發行商表示，2K修復版旨在讓觀眾「重新發現這部犯罪驚悚片的絢爛多彩之處。」長期以來，「殺手蝴蝶夢」因大量的血腥暴力鏡頭被視作B級片之流，未能得到應有的重視。

來自香港的發行公司Kani Releasing致力於在北美推廣亞洲電影。其名字Kani意為日語中的「蟹」，取自日本導演小津安二郎(Yasujiro Ozu)自創的「榻榻米三腳架」。作為本次放映的起點，Kani Releasing初步計畫將在紐約放映五場。此後該片還將在達拉斯、蒙特利爾、西雅圖、奧斯汀等地展映。

不止「殺手蝴蝶夢」，Metrograph此前也已展映過不少華語電影，包含王家衛、楊德昌以及李安等著名華人 導演的作品。Metrograph方表示，作為紐約領先的獨立藝術電影院 ，Metrograph已有了一定規模的華人觀眾群體。