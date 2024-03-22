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市長投書：提高社工待遇 盼更多愛心人士服務紐約

記者張心╱翻譯
市長亞當斯投書「世界日報」，盼打造社工待遇公平城市。(市長辦公室提供)
市長亞當斯投書「世界日報」，盼打造社工待遇公平城市。(市長辦公室提供)

當我還是個孩子的時候，我的家庭處在無家可歸的邊緣：我與五個兄弟姊妹隨時帶著裝滿自己衣服的黑色垃圾袋，以防我們放學後就要被趕出暫時棲息的公寓。今天的我之所以能夠成為紐約市長，離不開社會工作服務者的幫助，所以作為市長的我為他們發聲，不僅僅是出於職務要求，也是帶著強烈的個人情感。

備受社工們關懷的不僅只有我的家庭，還有許許多多平凡的紐約市民。疫情期間，我們看到他們冒著生命危險，支持著城市的運轉和維護。如今，又支持著疫情後的紐約復興，給處於心理困惑的人以輔導，給無家可歸的人以住房，給無證客們送去溫暖的食物⋯⋯他們24╱7全天候的工作，在無人的角落默默奉獻，經常使身體和精神處於高壓狀態。毫不誇張地說，他們是紐約的「愛心代言人」。

然而長期以來，市府忽略了社工們的薪酬與他們的付出不成正比，我們在打造「最宜居城市」的過程中，忘記了給這些默默無聞的工薪階層以回饋。所以我決定，將投資7億4100萬元，為全市超過8萬名的非營利組織社工，提供平均而合理的薪酬。以期在未來三年內，為他們漲薪9.27%，激勵更多願意為紐約奉獻的人才加入非營利組織。

我是一個「藍領市長」，上任以來的目標，希望將紐約市打造成一個對工薪階層更平等的城市。為此，我們持續共計投入了14億元，以提高社會工作者的薪資待遇，同時不斷與工會談判達成漲薪協議，還與州立法機構合作，確保增加所得稅抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，惠及超過80萬家庭，使更多的工薪階層能夠支付房租、餐費、水電費帳單等。我希望未來，紐約市不僅是最偉大的城市，也是對社工最友善的工作地點。

紐約市 疫情 投資

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