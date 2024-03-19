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市政廳前擬設外賣郎休息站及50個充電樁

記者范航瑜╱紐約報導
市交通局上個月在庫柏廣場(Cooper Square)揭幕了全國首個專為外賣郎設計的電動車充電站。(記者范航瑜／攝影)
市交通局上個月在庫柏廣場(Cooper Square)揭幕了全國首個專為外賣郎設計的電動車充電站。(記者范航瑜／攝影)

市公園局(Department of Parks and Recreation)宣布，計畫在市政廳門前建設一處專門為外賣郎設計的休息站，包括近50個電動車電池充電樁，以滿足成千上萬外賣郎休息、吃飯和為電動車充電的需求。

市府官員近日向曼哈頓第一社區委員會宣布，市公園局計畫拆除位於市政廳門口的一處廢棄報刊亭，改建成外賣郎的休息站。這一新建設施不僅包含休息區和辦公空間，還將配備近50個電動車電池充電樁。

據了解，休息站的位置設在市政廳外側人行道上，位於百老匯在莫瑞街(Murray St)和公園廣場(Park Place)之間的路段。新建的休息站將比原來的報亭寬三呎，長五呎，高度不變。

「在外賣郎在為我們的市民辛勤奔波時，這一設施將為他們提供一塊安全穩定的歇腳處，讓他們也有地方吃飽飯。」工人正義項目(Worker's Justice)的執行董事瓜爾帕(Ligia Guallpa)1在市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)會議上表示。

市公園局希望這一項目能夠使用聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)提供的100萬元聯邦資金支持，並表示還計畫在上西區72街地鐵站外的報亭建立另一處休息站。儘管市長亞當斯早在2022年秋季就已宣布了此項目，但因居民反對和大都會運輸署審查程序的延遲，該項目遲遲未能開工。

當地居民對於這一項目褒貶不一。社區委員會有居民表示，靠著外賣軟件撈金數十億的企業，應該負責出資建設休息站。還有居民指出，紐約市衛生間本就稀缺，而這一設施卻不包含衛生間。由於該區域屬於歷史保護區，公園局還需在社區委員會26日的會議上尋求正式的許可。

長期以來，外賣郎的電動車安全問題一直是市府關注的焦點。為了應對鋰電池火災頻發的問題，市交通局上個月在庫柏廣場(Cooper Square)揭幕了全國首個專為外賣郎設計的電動車充電站。

市公園局宣布，計畫在市政廳門前建設一處專門為外賣郎設計的休息站，包括近50個電動...
市公園局宣布，計畫在市政廳門前建設一處專門為外賣郎設計的休息站，包括近50個電動車電池充電樁。(市公園局提供)

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