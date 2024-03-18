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韋娜芙涉攜槍反示威 市議會考慮紀律處罰

記者胡聲橋／紐約報導
市議會正式考慮是否對市議員韋娜芙紀律處罰。(市議會網站)
市議會正式考慮是否對市議員韋娜芙紀律處罰。(市議會網站)

市議會標準與道德委員會，近日正式考慮對布碌崙(布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)提出紀律方面的指控，在去年秋天，韋娜芙攜帶槍枝，在一場支持巴勒斯坦的抗議中參加了反示威的活動。

猶太裔的韋娜芙是南布碌崙第48選區的共和黨議員。她因為攜帶手槍參加去年10月12日在布碌崙學院(Brooklyn College)舉行的抗議活動被逮捕，檢察官後來撤銷了對她的槍枝指控。韋娜芙的這一事件，之後被提交到市議會標準與道德委員會(Standards and Ethics Committee)，以接受可能的處罰，但道德委員會到上周才開始著手處理韋娜芙一案。

公共紀錄顯示，道德委員會在11日(周一)下午召開會議，考慮對涉嫌違反議會內部規則第10.80條的行為進行處罰，該條目禁止議員從事「擾亂治安的行為」。紀錄中沒有明確指出是哪位議員受到指控，也沒有詳細說明指控的性質，不過據知情者介紹，周一的會議是正式開始權衡韋娜芙是否應該因為攜帶手槍事件受到處罰。

根據議會規則，如果一名議員被發現違反第10.80條規則，這名議員可能會被正式譴責、罰款、剝奪委員會委員資格，甚至被逐出議會。任何紀律處分都必須獲得市議會51名成員中三分之二成員的同意。

去年11月，布碌崙地區檢察官辦公室撤銷了對韋娜芙非法持有武器的刑事指控，因為檢察官稱她攜帶的槍枝「沒有裝子彈，而且缺少後座力彈簧組件，無法使用」。紐約州去年通過了一項法律，規定無論是否持有許可證，在包括抗議活動的「敏感地點」，攜帶武器均屬非法。

哈馬斯於去年10月7日對以色列發動襲擊後，學生們在布碌崙學院舉行示威，聲援巴勒斯坦人。在抗議活動的一段視頻中，韋娜芙腰間的手槍清晰可見。

布碌崙 巴勒斯坦 紐約州

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