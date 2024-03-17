法拉盛夏令營博覽會 逾百家長攜子女諮詢

博覽會上，家長帶孩子諮詢暑期夏令營計畫和興趣班。(記者邢易霖╱攝影)

夏令營博覽會(Summer Camp Fair)16日在皇后區法拉盛 拉開帷幕，今年數十家教育組織在現場為家長提供種類豐富的夏令營活動訊息，方便家長了解夏令營的內容，並為孩子報名；現場逾100位家長帶孩子諮詢，不少組織還為孩童準備了小禮物，目的是讓孩童能在社區獲得更多的教育資源，實現全面發展。

博覽會上，多家教育組織介紹了今年夏天針對亞裔和華裔學生及兒童的夏令營項目。與往年相比，夏令營更注重在戶外體育活動、室外遊戲與課前預習及學術進修之間的平衡，以及提供多樣的興趣班，旨在促進孩子們的全面發展。

亞洲育才協會創辦人李路明表示，今年的夏令營將融合學習、運動、才藝與遊戲，並為不同年級和年齡段的孩子提前預習下一學年的內容，服務範圍從學前班到高中，採用中英雙語教學方式。特別是針對高年級學生，重點將放在升學準備上。

她說「由於疫情影響，去年許多活動被迫暫停，但今年，我們增加了更多室外活動來豐富孩子們的假期體驗。」夏令營活動多樣，包括旅遊、海灣遊覽、公園燒烤及保齡球等。

法拉盛圖書館 館長曾陽表示，今年的博覽會參與度較去年增加了100多人，她說，「博覽會上的各類興趣班也成為了家長們諮詢的熱點，今年夏令營將會多元化進行。」

此外，圖書館將舉辦「暑期閱讀計畫」，針對不同年齡段的兒童和中學生，舉辦一系列讀書活動，包括故事會、圖書分享會、讀書筆記等。圖書館還將提供免費的夏日午餐，目的是吸引更多的家長和孩童參與社區活動，同時也是幫助新移民家庭了解社區所提供的教育資源，促進孩童的成長和發展。

家長呂女士分享，今年的展台提供了各式各樣的夏令營活動信息，對於有疑問的地方，可以隨時詢問，工作人員會提供一對一的詳細解答，「讓我們當家長的能更好地了解並選擇適合孩子的夏令營項目。」