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華裔足療店未付加班費 判賠20萬元

記者高雲兒／紐約報導
位於紐約州揚克斯市的華裔足療店，業者涉嫌苛扣員工，遭判賠20萬元。圖為示意圖。(美聯社)
位於紐約州揚克斯市的華裔足療店，業者涉嫌苛扣員工，遭判賠20萬元。圖為示意圖。(美聯社)

紐約州威徹斯特郡揚克斯市(Yonkers)一華裔經營的足療店，因涉嫌苛扣員工，被包括華裔員工在內的18名員工告上法庭，在多個輪迴的訴訟和反訴訟後，法官近日判決員工方獲勝，要求業者賠償20萬元。

根據法院文件，該訴訟主要由來自皇后區法拉盛的華裔員工季永標(Yong Biao Ji，以下均為音譯)發起，他在2022年聯合另外17名現任和離職員工，向「Foot Relax Spa」足療店提出訴訟，指業者違反勞工法，包括長時間工作、幾乎沒有休息時間以及無加班費等。

季永標說，在他2016年至2019年於該店工作的21個月中，每周工作6天，每天工作13至14個小時，工作量巨大，但他只拿到每小時12到13元的現金薪資；老闆也不會為超出40小時標準工作周的加班時間，支付額外的薪資。

季永標還提到工作環境十分壓抑，員工要「隨叫隨到」，像他經常就被派往新澤西的分店做事；在他不為顧客按摩的時候，他就必須做打掃等雜事，同時為顧客待命，在工作時間的人身自由也會受到限制。

經營該店的兩名業者張可雪(Ke Xue Zhang)和張向滿(Xiang Man Zhang)最初否認了這些指控，還對季永標提出了反訴訟，告他欺詐，但最終被法官駁回。

根據法律文件，兩名業者和律師未出席該案的三次聽證會。今年2月22日，法官布里切締(Vincent L. Briccetti)答應原告的請求，判決被告支付18名原告20萬5450元的巨額賠償金，包括補償性損害、應計利息和律師費用。

華裔 法拉盛 紐約州

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