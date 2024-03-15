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布碌崙區長區情咨文 提供中文等商業諮詢

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙區長雷諾索。(雷諾索辦公室提供)
布碌崙區長雷諾索。(雷諾索辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日發表2024年度區情咨文，宣布將區政廳設為「庇護申請幫助中心」(Asylum Application Help Center，簡稱AAHC)，為符合條件的無證移民申請工作證；他也將加強與民選官員、當地非營利機構聯繫，解決區內多項議題，其中包括與亞裔組織合作，提供中文在內的商業諮詢、服務機會等。

雷諾索的區情咨文13日晚上在布碌崙的紐約城市技術學院舉行，他提到「布碌崙綜合計畫」(The Comprehensive Plan for Brooklyn)，以「重視區民的基本利益」為目標，通過土地利用、政策、及預算建議來解決布碌崙的住房、公共衛生、交通、環境等危機。

另外，雷諾索也宣布將開放區政廳作為衛星站點，AAHC的律師團隊將每日為20至25名申請工作許可(EAD)的民眾提供援助，至少到6月30日(周日)；民眾必須提前預約，開放時間為每周一至周四早上9時至傍晚5時，服務時間可視情況延長，他也提醒申請者必須先聯繫其庇護所個案經理，才能向區政廳求助。

雷諾索還提到，將與亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)合作，提供英文、中文和韓語的一對一商業諮詢、以及教育機會的服務，並給小商家提供貸款的機會。

展望2024年，雷諾索承諾將與支持擴大住房所有權的民選官員組成聯盟，鼓勵州府和市府促成合作，帶來更多平價屋房源；同時將與市議員萊斯勒(Lincoln Restler)、布碌崙下城商改區(Downtown Brooklyn Partnership)、WXY Studio合作，重新設計區政廳外的哥倫布公園(Columbus Park)等。

布碌崙 庇護 貸款

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