華裔共和黨想贏 解決州內問題為關鍵

多位華裔共和黨人12日表示，要贏得席位並不容易，而之後如何在兩院促成合作、改變現狀也並不容易。圖左起為廖安怡、陳學理、朱雅婷、王紹權。(記者高雲兒／攝影)

紐約做為藍州，但民主黨 近年來多項極左的政策受到選民質疑，有不少華裔轉而支持共和黨 ，首次參選民選官員的華裔共和黨人王紹權、陳學理、朱雅婷12日表示，要贏得席位並不容易，而之後如何在兩院促成合作、改變現狀也並不容易，解決之道在於關注紐約州當下面臨的問題，並改變權力平衡。

說到如何贏得席位，將參選紐約州第11選區參議員的朱雅婷說，他們三位參選人均競選的是前國會議員共和黨李修頓(Lee Zeldin)受歡迎的地區，鑑於現任市議員、共和黨帕拉迪諾(Vickie Paladino)在去年競選時的大比分勝利，她認為，取勝的訣竅在於「滿足每個人的需求」，「你不能只滿足共和黨選民的需求來贏得選舉，因為他們不足以幫我們任何一個選區，我們需要獨立選民和民主黨選民的支持才能贏得選舉。」

她表示，事實上眾多亞裔 和華人，已在當下感到政策對平民百姓生活的影響，「我競選的選區大約有36%是亞裔，很多人都非常在乎他們出生長大的地方，他們不想離開，他們希望看到更好的改變。」

參選第40選區州眾議員的王紹權說，他們三人參選的原因也都是為了改變，而無論哪方的選民，感到困擾的問題都是一樣的，包括教育、犯罪和無證移民，「所以我希望亞裔選民想一想，如何一起參與改變現狀」。

談到如何透過兩黨合作達到目的，朱雅婷表示，絕對多數(supermajority)的存在，導致權力的不平衡，「任何一個政黨或任何一個團體基本上可以按照他們的意願做任何事情，他們不需要坐在那裡談判，甚至不需要聽取他們的選民的意見，在參議院，只要我或者王紹權贏了，就能改變這一狀況。」

據悉，紐約州參、眾兩會民主黨均為絕對多數，絕對多數的存在可以推翻州長的否決，但前提是該政黨需要保持三分之二的席位；目前，州參議會的民主黨人擁有42個席位，州眾議會的民主黨人擁有102個席位，州參議會只要有一席或眾議會有三席轉為共和黨，民主黨占兩會絕對多數的情況就會分別逆轉。

朱雅婷表示，兩黨必須擁有相等或類似的權力才能真正談判，而逆轉該形勢的要點在於關注所有紐約人都關注的事情，「我不認為民主黨人不想要公共安全，他們也不會希望降低教育水準，只是兩黨對達成統一目的手段不同」。