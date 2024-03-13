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保護公共治安 列市府工作重點

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯舉行周例記者會時表示，保護公共治安將列為政府工作重點。(市府提供)
紐約市長亞當斯舉行周例記者會時表示，保護公共治安將列為政府工作重點。(市府提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日舉行周例記者會時表示，保護公共治安將列為政府工作重點，支持州長霍楚(Kathy Hochul)請國民兵協助打擊地鐵犯罪政策，並為上周庇護所一名無證客遭市警員毆打事件進行辯護。

亞當斯在記者會伊始，首先強調把治安列為市府工作重心，否則若犯罪事件不斷飆升，將嚴重影響紐約市民的正常生活，長遠將對經濟發展產生不利影響。但他又指出，「這不代表我們的地鐵系統不安全，自從今年2月增派更多警力後，地鐵犯罪率整體下降了15%。我們相信這將隨著政府對治安的關注，實現更大幅度的長期下滑。」

然而，這引起了現場記者的質疑。因為儘管統計數據顯示，全市地鐵犯罪率達到歷史低點，但最近發生的多起惡性事件，包括亞裔乘客被踢下月台、多名乘客被刀刺、及地鐵駕駛遭襲擊等，仍然使外界感覺，一切不似「宣傳」的那麼安全。

對此，市長僅表示「被報導的高調犯罪事件，會潛移默化影響人們的心理。」進而則不斷強調，日前由霍楚宣布的多項地鐵安全新政，將會為地鐵治安帶來新的轉變。「這些政策是我和州長多次會議商量出來的，我非常支持。」

亞當斯說，霍楚打電話主動提及州府願意提供幫助，「我們在談話中，直面民眾自疫情以來，談到地鐵時就心懷不安的現象。從那時起，我就說，需要更多額外的警力支持，比如州警、國民兵等。」

但地鐵暴力似乎只是全市治安問題的「冰山一角」，混亂的局面蔓延到無證客所居住的庇護所。8日晚間，位於皇后區阿徹大道(Archer Ave)內的庇護所發生暴力事件，由「紐約時報」最早發布的影片顯示，兩名警員使用電擊槍毆打一名懷抱嬰兒的委內瑞拉無證客，令記者對警民衝突、無證客治安隱患提出質疑。

亞當斯對此僅回應稱，市府已經進行了調查，因為市警隨身攜帶了攝像頭，辯護警察是採取了適當的行動來制服這名「危險」的男子，「市警隨身攜帶的攝像頭記錄了一切，我們已經進行了審查」。

地鐵 亞當斯 無證客

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