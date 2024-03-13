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天津代表團訪紐約 宣傳非遺傳統文化

記者高雲兒／紐約報導
來自天津的非遺傳承代表團團長、天津民間組織國際交流促進會會長李文家，率領天津多名非遺傳承項目代表們，和在美僑胞分享交流，希望促進中美文化的民間交流。(記者高雲兒／攝影)
來自天津的非遺傳承代表團團長、天津民間組織國際交流促進會會長李文家，率領天津多名非遺傳承項目代表們，和在美僑胞分享交流，希望促進中美文化的民間交流。(記者高雲兒／攝影)

由美國天津總商會和中國天津市民間組織國際交流促進會聯合主辦的「中國傳統文化非遺傳承交流會」，日前在法拉盛舉行；來自天津的非遺傳承代表團團長、天津民間組織國際交流促進會會長李文家，率領天津多名非遺傳承項目代表們和在美僑胞分享交流，希望促進美中文化的民間交流。

天津民間組織國際交流促進會會長李文家說，雖然10日凌晨才抵達美國，但因為此活動激動得一晚沒睡，並用「有驚無險、賓至如歸、熱氣騰騰」等來形容這次初訪美國的經歷。

她說，此次來美有三個任務，第一是推動美中民間外交，除了和僑胞朋友們交流互動，此次前來的代表團也將參加聯合國經濟及社會理事會第68屆婦女地位大會，讓聯合國了解天津文化；第二是弘揚津派文化，第三是在文化走出去的同時，也呼籲大家到天津看看。

天津西岸相聲劇場有限公司總經理、天津民間組織國際交流促進會副會長劉婷婷，天津老美華鞋店有限責任公司總監陳宏，天津生態城綠色之友生態文化促進會秘書長張濤，觀照軒(天津)文化傳播有限公司總經理趙彥菊等代表紛紛介紹了各自的非遺傳承項目。

代表團也帶來了不少文創產品，送給美國紐約的僑胞。美國天津總商會會長牛紅歡迎來自家鄉的親人，並分享了非物質文化遺產的相關知識，表示將和代表團一起，合力推廣中國文化。

由美國天津總商會和中國天津市民間組織國際交流促進會聯合主辦的「中國傳統文化非遺傳...
由美國天津總商會和中國天津市民間組織國際交流促進會聯合主辦的「中國傳統文化非遺傳承交流會」於10日在法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)

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