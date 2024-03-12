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皇后區綁架嫌犯 FBI懸賞2萬捉拿

記者高雲兒／紐約報導
美國聯邦調查局(FBI)正通緝一名去年在皇后區犯下兩起暴力綁架案的男嫌喬杜裡(Ruhel Choudhury)，懸賞2萬元，呼籲公眾提供線索。(取自FBI官網)
美國聯邦調查局(FBI)正通緝一名去年在皇后區犯下兩起暴力綁架案的男嫌喬杜裡(Ruhel Choudhury)，懸賞2萬元，呼籲公眾提供線索。(取自FBI官網)

美國聯邦調查局(FBI)正通緝一名去年在皇后區犯下兩起暴力綁架案的南亞裔男嫌喬杜裡(Ruhel Choudhury)，懸賞2萬元，呼籲公眾提供線索。

聯邦調查局稱，喬杜裡是一名二手車銷售員，今年34歲，生於孟加拉，身高5呎7吋，體重約150磅，眼睛褐色，會說英語和孟加拉語，被認為持有武器且十分危險。他涉嫌和另外多名嫌犯，於去年在皇后區犯下兩起暴力綁架案，喬杜裡負責提供和駕駛車輛，還襲擊並威脅了受害者。

第一起發生在2023年3月27日，該團伙於牙買加山坡大道(Hillside Ave.)附近的181街綁架了第一個受害者。2023年5月11日，該團伙在木邊(Woodside)72街附近的一家餐廳外綁架了另一名男子，該受害者在喬杜裡駕駛的車中遭到毆打，並被帶到一家酒店，在那裡遭到侵犯。後來，受害者父親接到了索要2萬元贖金的電話；據聯邦檢察官表示，受害者之後通過咬斷捆綁帶，打開窗戶請求周邊居民報警而逃脫。

喬杜裡於今年1月與來自孟加拉國的六名共同被告被布碌崙(布魯克林)聯邦法院起訴，他被控兩項綁架罪和兩項共謀綁架(kidnapping conspiracy)罪，聯邦檢察官已經於1月9日對他發出了聯邦逮捕令。

FBI鼓勵任何人士如果知悉相關信息，可通過tips.fbi.gov網站上的電子舉報表格或撥打FBI的舉報熱線1-800-CALL-FBI(225-5324)進行報告。

FBI 皇后區 亞裔

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