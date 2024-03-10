華埠堅尼路車禍肇逃案 嫌犯被捕

華埠堅尼路車禍逃逸案，48歲嫌犯被捕。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 日前發生車禍致死逃逸案，一名疑似遊民 的男子在凌晨穿行堅尼路(Canal St.)時遭車輛撞擊，肇事司機隨即逃離；經過近兩日追查，市警(NYPD)五分局已於8日將嫌犯抓獲，其面臨致命逃逸罪等指控。

根據市警發言人，涉事司機為居住在布碌崙(布魯克林)卡納西(Canarsie)的萊特(Kevin Wright)，其在潛逃近兩日後於8日傍晚6時15分被押送至五分局，將面臨肇事逃逸致死(Leave Accident-result In Death)和加重無照駕駛(Aggravated Unlicensed Operation)兩項指控。

五分局局長陳韜在事故發生後表示，萊特在案發前駕駛著一輛黑色休旅車，於凌晨4時50分在堅尼路交拉菲逸街(Lafayette St.)處撞擊了約30歲的死者，隨後立即闖紅燈逃離。消息人士表示，相信死者為西語或中東裔，並「大概率」為一名遊民，且案發時未遵守交通規定過街。

市警也指，至今未能聯繫死者家屬。消息稱，死者在事發時未沿斑馬線穿過堅尼路，並曾在畫有雙實線的道路中間等待一輛貨車駛過，隨後在誤認為後方無車後繼續過街，不料在另一車道的肇事車輛高速變道至貨車後方，導致慘劇發生。知情人表示，抓捕由市警交通部完成。

目前，48歲的萊特已被移交至曼哈頓地區檢察官辦公室，等候進一步調查。華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，團隊在事後翻查監控路線發現，涉事車輛在堅尼路高速行駛，明顯違規。據市警公告，此案目前仍在由高速公路碰撞調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)調查。