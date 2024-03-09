UA3慈善晚宴，市議長到場領獎。(記者劉梓祁╱攝影)

公益組織聯合亞美聯盟(UA3)，近日於曼哈頓華埠舉辦第三屆慈善晚宴，活動以「女性崛起」為主題並向市議長歐德思(Adrienne Adams)等三位女性頒發榮譽；同時，現場數百人亦為華人 移民社區服務的先驅之一趙胡蘭貴(Norma Chu)慶祝100歲生日。

聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)致詞表示，作為致力於幫助全市不同社區的公益組織，活動不僅為回顧過去及展望未來，希望在「婦女歷史月」中表彰在政治、社會、和文化領域中的傑出女性，也支持和鼓勵亞裔和其他少數族裔的進步與成功。

當晚共有三位女性獲得不同榮譽，其中歐德思被授予「金色開拓者獎」，以表彰她在市府為推動性別平等所作出貢獻。歐德思發言指，聯盟不分地域及族群地幫助市民，對全市社區及公益服務產生積極影響，還令常被忽視的群體得到援助。她說，市議會已向聯盟提供超過23萬7000元的資金支持，用於食品援助計畫和應對其它社會問題，展現了該組織在維護社區福祉和促進包容性發展的重要作用。

活動中，全體到場嘉賓亦向孔振成的母親趙胡蘭貴送上100歲的生日祝福，感謝其對華人公益事業做出的開創性貢獻。據了解，趙胡蘭貴在早期曾是華人策劃協會、紐約大都會 獅子會和泛太平洋暨東南亞 婦女會等組織的重要成員，並曾從事數十年的教育工作。

此外，下東城第一學區學監陳嘉慧(Carry Chan)獲頒「教育開拓者獎」、食品捐助者菜汝欣(Alice Choi-Barrick)獲得「抗擊飢餓開拓者獎」。同時到場的還有州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和市議員馬泰(Christopher Marte)等人。