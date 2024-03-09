黃敏儀幕僚長柯立人 參選第40選區領袖

柯立人參選州眾議會40B選區領袖。(柯立人提供)

在2022年當選州眾議會40B選區領袖(district leader)、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)宣布，將在今年再次參選該選區的民主黨領袖，表示將繼續提高法拉盛 民眾的參政議政意識，確保民代們能聽到社區的聲音、關注社區的需求。

柯立人表示，此次參選的目的是旨在繼續提高社區公民的參政議政意識，法拉盛的投票 率相對較低，需要共同努力，確保居民們知道投票的重要性。「作為選區領袖，我有幸與市議員黃敏儀合作，鼓勵居民投票，提醒他們哪天是投票日，並支持倡導投票的行動。我在法拉盛長大，我知道我們的社區有多麼特別，我希望確保當選的公職人員，能夠關注我們地區的需求。」

他也說，雖然經民選而產生的選區領袖一席並非政府職位，卻是一個有政治代表性的職位；「作為選區領袖，我們的工作是積極從基層層面建設我們的民主，我很幸運能夠為我所熱愛的社區做出貢獻，如果再次當選，我期待繼續與黃敏儀及國會眾議員 孟昭文等合作，登記選民，讓我們社區的聲音被聽到。」

選區領袖為志願者工作，每兩年必須通過投票選出，沒有任期的限制。他們的職責包括與市選舉委員會合作，提名投票站的工作人員，提名民事法院及郡高等法院(Supreme Court)的法官候選人，並作為該郡的黨派執行委員會(the county party's executive committee)成員，參與黨內領導人選的投票。此外，選區領袖還幫助登記選民、進行政策遊說或幫助紐約民眾獲得需要的政府部門服務。

在2023年，柯立人以及州參議員劉醇逸，還分別以第二、第一高票，在州眾議會第40選區(AD-40)獲選司法大會代表(Delegate to Judicial Convention)，這將幫助提名州高等法院法官。