我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

黃敏儀幕僚長柯立人 參選第40選區領袖

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
柯立人參選州眾議會40B選區領袖。(柯立人提供)
柯立人參選州眾議會40B選區領袖。(柯立人提供)

在2022年當選州眾議會40B選區領袖(district leader)、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)宣布，將在今年再次參選該選區的民主黨領袖，表示將繼續提高法拉盛民眾的參政議政意識，確保民代們能聽到社區的聲音、關注社區的需求。

柯立人表示，此次參選的目的是旨在繼續提高社區公民的參政議政意識，法拉盛的投票率相對較低，需要共同努力，確保居民們知道投票的重要性。「作為選區領袖，我有幸與市議員黃敏儀合作，鼓勵居民投票，提醒他們哪天是投票日，並支持倡導投票的行動。我在法拉盛長大，我知道我們的社區有多麼特別，我希望確保當選的公職人員，能夠關注我們地區的需求。」

他也說，雖然經民選而產生的選區領袖一席並非政府職位，卻是一個有政治代表性的職位；「作為選區領袖，我們的工作是積極從基層層面建設我們的民主，我很幸運能夠為我所熱愛的社區做出貢獻，如果再次當選，我期待繼續與黃敏儀及國會眾議員孟昭文等合作，登記選民，讓我們社區的聲音被聽到。」

選區領袖為志願者工作，每兩年必須通過投票選出，沒有任期的限制。他們的職責包括與市選舉委員會合作，提名投票站的工作人員，提名民事法院及郡高等法院(Supreme Court)的法官候選人，並作為該郡的黨派執行委員會(the county party's executive committee)成員，參與黨內領導人選的投票。此外，選區領袖還幫助登記選民、進行政策遊說或幫助紐約民眾獲得需要的政府部門服務。

在2023年，柯立人以及州參議員劉醇逸，還分別以第二、第一高票，在州眾議會第40選區(AD-40)獲選司法大會代表(Delegate to Judicial Convention)，這將幫助提名州高等法院法官。

投票 法拉盛 眾議員

上一則

UA3慈善晚宴 市議長到場領獎

下一則

獲華裔支持 鄭永佳宣布競選連任

延伸閱讀

紐約法拉盛詐騙、竊盜增 當心陌生人搭訕

紐約法拉盛詐騙、竊盜增 當心陌生人搭訕
法拉盛市中心一非法大麻店 被查關

法拉盛市中心一非法大麻店 被查關
台師大美東校友會 迎新春同慶50周年

台師大美東校友會 迎新春同慶50周年
包包留法拉盛商場廁所 顧客丟失2萬

包包留法拉盛商場廁所 顧客丟失2萬

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
23歲的亨特(左)在地鐵襲擊大提琴手。(截自YouTube@Inside Edition)

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放候審

2024-03-03 13:35
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
陳女士嘗試付停車費卻多次失敗，機器無法顯示已繳納的金額。(陳女士提供)

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

2024-03-03 06:40
受害者Alva聯合多位華人於1日舉辦記者會，呼籲更多的受害者出來作證。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

2024-03-02 01:30

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了