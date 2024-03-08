新鮮草原216中學增建 家長憂心「擁擠」

新鮮草原216中學新教學樓工程7日似乎已在進行，施工圍欄已經搭起，占據一小片操場。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 學校規畫局(School Construction Authority)近日表示，為應對學區 內不斷增長的學生人數，將為皇后區新鮮草原216中學新增一棟預計可容納460人的教學樓，施工會在近期開始，規畫局也會保證期間的安全問題；華人家長表示，教學樓增加後的擁擠問題、教學質量問題以及戶外活動空間，都讓人擔憂。

據規畫局對外事務經理古德曼(Ben Goodman)此前的聲明，新的側樓將會加在175街的教學樓側，包含多個新教室和科學實驗室，以及項目室和特殊教育教室等；因為擴建部分將延伸到學校的主要操場，操場也將被升級：面積將會變小一點，但將包括一個新的草坪、籃球場和手球場。

本月4日，古德曼表示，擴建工程將立刻開始，預計完工和可使用日期在2026年9月；聲明中說，施工期間會保障安全，確保只有必要人員可進出。

本報記者7日走訪新鮮草原216中學，發現工程似乎已在進行中，施工圍欄已經搭起，占據一小片操場的面積。此前，第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)曾擔憂施工期間，學生沒有足夠空間使用操場，和古德曼商量是否可以在附近修建一條「遊樂街」，供學生使用。

但這不是唯一的擔憂。該學區委員，同時也是該校學生的家長孫嚴冬表示，該校已經十分擁擠，再加教學樓，就是「擠上加擠」；她表示，因為學生上課換教室，如人數太多，學生跑跳容易磕碰，甚至可能發生踩踏事件，「我真的是很擔心，而且初中孩子好動又叛逆」。

另一方面擔憂是師生比例不平衡，孫嚴東說，「學生太多，老師不夠，老師教得精疲力盡，孩子也學得費勁，如果學生更多，那麼老師是不是也要招？」說到學生數量急劇增加，孫嚴冬說，學校也有部分責任，因為審查學生資格不嚴格，「聽我女兒說，很多法拉盛 和其他地方的學生，都假報地址，從其他社區來上學，然後一放學都坐公交回去，反而導致很多真正住附近的學生沒有學校上」。

除此以外，孫嚴冬對近來教學質量的下降也頗有微詞，「『藍絲帶獎』也是很久以前得的了，但是整體的質量都在走下坡路了」。