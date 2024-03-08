台師大美東校友會 迎新春同慶50周年

為了慶祝成立50周年紀念日以及新春佳節，國立台灣師範大學美東校友會在法拉盛舉辦了龍年新春午宴，來自各行各業的校友們齊聚一堂，共同慶祝這個傳統佳節和紀念日。(記者高雲兒／攝影)

為了慶祝成立50周年紀念日以及新春佳節，國立台灣師範大學美東校友會日前在法拉盛 舉辦了龍年新春午宴，來自各行各業的校友們齊聚一堂，共同慶祝這個傳統佳節和紀念日。

台師大留美校友會會長游秀貞表示，大約有60多位校友和其親友前來參加該午宴，該午宴除了慶祝新春，也慶祝校友會成立50周年，同時發布免費的周年特刊，「我們也希望趁此機會和大家聯誼，以後共同舉辦更多活動」。她說，校友會因為疫情 一度中斷活動，將來會逐漸恢復舉辦活動。

曾任校友會會長的蘇春槐說，台師大校友會成立50周年，不少校友都在社區頗具影響力，也在繼續造福社區；以後他也將和校友會合作，舉辦更多活動。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕說，台師大多年來培養了不少老師，他猶記得自己初中的第一個英文老師就來自該校，讓他受益良多。

紐約華僑文教中心主任陳永豐則說，僑務處和台師大淵源頗深，因為他們用來教學的許多教材，都來自台師大。

活動現場除了美食，還有不少表演，林振正演唱「草原之夜」，台師大前校長黃光彩講述了了人工智能 的影響，蘇春槐則探討投資理財的心得等等。

駐紐約台北經濟文化辦事處華僑文教服務中心教育組主任楊敏玲、華人家長會創辦人朱寶玲、校聯會會長林映君、校聯會董事長洪國治、副董事長戴明宜等出席。