法拉盛安全論壇 關切商業竊案頻發

管轄法拉盛的109分局及法拉盛商業改進區於6日舉辦安全論壇。(記者高雲兒／攝影)

鑑於包括皇后區法拉盛 等全市商業竊案頻發，並為更好傾聽當地商家及社區反映，管轄法拉盛的109分局及法拉盛商業改進區(Flushing BID)於6日在法拉盛舉辦安全論壇(Safety Forum)，紐約警局多部門和皇后區地檢辦公室等講解如何保障商家和個人的安全，現場配有中韓文翻譯，輔助現場民眾理解和參與。

科爾曼表示，今後也將繼續加強，保障社區安全。(記者高雲兒／攝影)

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，自己上任三個月有餘，已經和諸多社區機構進行合作，今後也將繼續加強，保障社區安全，「我們正在朝對的方向行進」；他表示這場會議了是為了打破文化和語言的障礙，讓民眾了解更多安全知識。

卡塔拉諾表示，組內約有20位不同背景、講不同語言的警探，處理不同仇恨犯罪案件。(記者高雲兒／攝影)

三個部門分別講解。市警仇恨犯罪 小組警佐(Sergeant)卡塔拉諾(Jacqueline Catalano)表示，組內約有20位不同背景、講不同語言的警探，處理不同仇恨犯罪案件；她鼓勵民眾積極報告仇恨犯罪，報警方式和其他罪案一樣。卡塔拉諾表示，亞裔犯罪在近來有顯著下降，從2022年的82起下降到51起，但還是提醒民眾保持警惕。

市警預防犯罪小組提醒商家和個人如何保障安全。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警預防犯罪小組(Crime Prevention Division)則提醒商家和個人如何保障安全，比如背包放前面，不要在路邊隨意交換首飾和支票；如果有銀行或其他機構發送郵件和信息，要求提供個人信息，一定要致電確認；商家勿在收銀機放現金，保險箱要固定在店內，如果有員工離職，要換密碼等。

皇后區地區檢察官辦公室法律顧問曼德爾(Joshua Mandell)則表示，去年在法拉盛推出的「非法侵入商家通知」(Merchants Trespass Notice)項目，目前已經有73個商家註冊，60多名人員在該地區簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，僅有三人返回被逮捕；整個皇后區則有398人簽署，僅有22人被重新逮捕，表示效果顯著，鼓勵更多商家加入。

富家珠寶老闆翁銀壯代表法拉盛市中心諸多商家，前來參加該論壇。他表示，最近法拉盛治安狀況確實糟糕，「常常店門口都有遊民、酒鬼在那裡，打架鬧事」，但是警察響應時間也太長，常常幾個小時都來不來，「現在很多大超市都自己請保安，我們是小店請不起，所以希望在路口或者熱鬧的地方多點警察」。

法拉盛商改區共同主席李德怡、執行主任余鈿崧等出席。