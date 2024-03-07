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紐約多區逢雨必淹 議員籲FEMA撥款1.17億應對

記者顏潔恩／紐約報導

紐約市包括布碌崙(布魯克林)華人群居的班森賀、康尼島等社區在內，過去每逢暴雨必定會淹水，令許多居民財物損失慘重；國會眾議員高德曼(Dan Goldman)與納德勒(Jerry Nadler)近日聯合多名民選官員致信給聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)，尋求支持撥款1.17億元幫助紐約市應對洪水危機。

近年來布碌崙華社經歷了多場嚴重的水災，除去年9月份的洪水氾濫、2021年的艾妲颶風(Hurricane Ida)曾在康尼島造成高達4.35呎的巨浪，2019年以及2012年的超級風暴珊迪(Hurricane Sandy)過境，也給全市各區帶來不同程度的損害。

議員指出，這項撥款將用來在紐約市推行「建設彈性設施和社區」(Building Resilient Infrastructure and Communities, 簡稱BRIC)和「水災緩衝援助」(Flood Mitigation Assistance)計畫，屆時將進行至少十項防洪措施，減少紐約市面對惡劣氣候帶來的損害，特別是保護弱勢社區。

高德曼表示，其中一項措施是鞏固紐約市的公共大樓，包括市政廳、區政庭、法院等的行政大樓；他強調，紐約市是全國氣候彈性計畫的先驅者，督促FEMA立即撥款，「隨著紐約客不停面臨洪水風險和自然災害的襲擊，我們有道德義務幫助居民應對危機，並保護我們的基礎建設。」

紐約市 洪水 布碌崙

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